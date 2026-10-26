Zürich - Die Migros-Führung will ihre zehn Regionalgenossenschaften zu einer Gruppengenossenschaft zusammenführen. Die Genossenschafter sollen Mitte 2027 darüber abstimmen. Dann treten Migros-Chef Mario Irminger und Supermarkt-Chef Peter Diethelm zurück. Die Migros steht vor einem historischen Umbau. Die zehn Regionalgenossenschaften und der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) sollen zu einer einzigen Gruppengenossenschaft verschmelzen. Damit will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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