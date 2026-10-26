Am 3. November wählen die Amerikaner ein neues Repräsentantenhaus und einen Drittel der Senatoren. Gemäss der Wettplattform Polymarket werden die Demokraten mit einer Wahrscheinlichkeit von 91% die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen und zu 67% auch im Senat. Viel wird sich dadurch unmittelbar nicht ändern, sofern die Wahlen geordnet ablaufen. Davon gehen wir trotz den vielfältigen Bemühungen von Trump, die Wahlen zu stören und zu beeinflussen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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