Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Montag eine Stunde vor Mittag weiterhin im Plus. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten legte der Leitindex SMI schnell etwas zu und bewegt sich seither mehr oder weniger seitwärts um die Marke von 14'500 Zählern. Die leicht freundliche Tendenz wird im Markt vor allem auf nachgebende Ölpreise und eine Entspannung bei den Anleiherenditen zurückgeführt. Ausserdem hat der Deutsche Ifo-Index eine weitere Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab