Mainz (ots) -Deutschland hat viel zu bieten: Ideen, Erfinder, Ingenieure, Patente. Was Deutschland allerdings nicht hat, sind die nötigen Rohstoffe für wichtige Zukunfts-Technologien. Die neue Doku-Reihe "Kampf um Rohstoffe" blickt am Sonntag, 1. November 2026, 15.30 Uhr, hinter die globale Ressourcen-Jagd. Es geht um Macht, Abhängigkeiten, Geopolitik und Europas Zukunft. Die erste Folge "Kupfer, Seltene Erden und der Hunger der KI" am Sonntag, 1. November 2026, 15.30 Uhr im ZDF und bereits ab Freitag, 30. Oktober 2026, 8.30 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal, widmet sich dem Rohstoffhunger der künstlichen Intelligenz.Ohne Kupfer und Seltene Erden funktioniert keine Stromtrasse, kein Rechenzentrum, keine künstliche Intelligenz. Doch beide Rohstoffe sind Mangelwahre. Denn Europa fördert kaum selbst und verarbeitet zu wenig. Wo also kommen die Rohstoffe her, die die digitale Zukunft antreiben? Wer kontrolliert ihre Verfügbarkeit und entscheidet damit über Europas Unabhängigkeit? Die Dokumentation folgt der Spur der Rohstoffe um die halbe Welt.In den peruanischen Anden wird Kupfer im großen Maßstab gefördert und anschließend auch nach Deutschland verschifft. Die peruanische Wirtschaft baut stark auf den Rohstoffexport. Gleichzeitig belastet der Handel mit Kupfer Anwohner und Umwelt stark. Wie Förderung und Verarbeitung vermehrt in Europa realisiert werden könnten, zeigt sich an der finnischen Kevitsa-Mine und in der Kupferhütte von Harjavalta. Moderne, umweltschonendere Verfahren und mehr Wertschöpfung vor Ort weisen dabei in eine mögliche Richtung, machen aber auch deutlich, wie groß die Herausforderungen bleiben. Bei den Seltenen Erden dominiert China und verschafft sich damit großen Einfluss auf globale Lieferketten.Was unternimmt Europa gegen diese Abhängigkeiten? Diese Frage richtet das Autorenteam Samira Najafian und Stefan Ebling an Politiker, Unternehmer, Experten und Betroffene. Kann Europa den Machtkampf um kritische Rohstoffe, die künstliche Intelligenz erst ermöglichen, noch gewinnen?Eine weitere Folge von "Kampf um Rohstoffe" ist für 2027 geplant.Die Dokumentationsreihe "planet e." geht aktuellen Fragen des Umwelt- und Naturschutzes auf den Grund. "planet e." sendet am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr im ZDF im Wechsel mit der Umweltdokumentationsreihe "plan b".KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planete) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Presseinformation "Kampf um Rohstoffe" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/kampf-um-rohstoffe)- ZDF-Streaming-Portal: "planet e." (https://www.zdf.de/planet-e-178)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6377832