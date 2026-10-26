Die Commerzbank-Aktie ist unter die Aufwärtstrendlinie gefallen und hat den Bereich zwischen 36,30 und 38,40 € leicht unterschritten. Danach meldeten sich die Käufer zurück. Tiefer wartet zwischen 28,90 und 30,90 € eine weitere Auffangzone, in der auch die Tiefs vor dem letzten Anstieg liegen. Oben stehen zuerst die letzten Hochs im Fokus. Gelingt von hier aus der nächste Schub? Freie Fahrt für UniCredit Die Europäische Zentralbank hat am 15. Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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