Elon Musk sagt mehr als 200 Neoclouds ein Massensterben voraus. CoreWeave und Nebius rutschen ab, laut Musk ist der Geldhahn der Kreditmärkte fast zu. Wer überlebt und was heißt das für Ihr Depot? Elon Musk schickt die Vermieter von Rechenleistung auf Talfahrt. Mehr als 200 sogenannte Neoclouds stünden vor einem Massensterben und einer Welle von Übernahmen, schrieb der Tesla- und SpaceX-Chef auf der Plattform X. "Einige werden es überstehen, aber nicht viele." Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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