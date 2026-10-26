München (ots) -Matthias will wieder Kontakt zu seinem Bruder aufnehmen, Julia sucht verzweifelt nach dem Original eines Blitzerfotos - doch beide trauen sich nicht, zum Telefon zu greifen: Nur zwei der fünf echten Geschichten aus der neuen Staffel des preisgekrönten BR-Podcasts "Telephobia", in der Host Lea Utz erneut Hörerinnen und Hörer bei ihren lange aufgeschobenen Anrufen begleitet. Alle fünf Folgen sind ab 4. November in ARD Sounds (https://1.ard.de/telephobia5?pm)verfügbar.Auch in der neuen Staffel stellt sich Host Lea Utz gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern einem schwierigen Anruf, den diese teilweise schon seit Jahren vor sich herschieben: Sie begleitet sie auf dem Weg zum entscheidenden Gespräch und ist auch dabei, wenn lange Ungesagtes endlich zur Sprache kommt. Alle fünf neuen Geschichten stammen direkt aus der "Telephobia"-Community und führen diesmal besonders häufig mitten hinein in familiäre Beziehungen und Konflikte zwischen Geschwistern.So möchte Matthias wieder Kontakt zu seinem Bruder Markus aufnehmen, dessen Alkoholproblem die Familie auseinandergerissen hat. Mit seinem Anruf hofft Matthias, dass Markus die betagten Eltern noch einmal sehen kann. Eine ganz andere, aber ebenso persönliche Geschichte, bringt Julia mit: Vor 13 Jahren wurde sie an Heiligabend gemeinsam mit ihrer Schwester Anna auf der Autobahn geblitzt. Nach einem schlimmen Erlebnis hütet sie das Blitzerfoto heute wie einen Schatz. Doch ausgerechnet Julia selbst ist darauf mit einem weißen Rechteck unkenntlich gemacht. Ob irgendwo noch das Original existiert? Den Anruf bei der Bußgeldstelle wagt sie schließlich mit Unterstützung von Lea Utz und erlebt dabei eine Überraschung. In den weiteren Folgen der neuen Staffel will Celina den mutmaßlichen Dieb ihres Tandems konfrontieren, Harald sucht nach einem verschwundenen Freund und seiner wertvollen Geige, und David möchte endlich über ein traumatisches Erlebnis seiner Kindheit sprechen.Preisgekrönter Podcast mit einfühlsamem StorytellingMit seinen persönlichen und berührenden Geschichten hat sich "Telephobia" über die vergangenen Jahre eine feste Fan-Gemeinde aufgebaut. 2024 wurde das Format mit dem Deutschen Podcastpreis in der Kategorie "Bestes Gespräch" ausgezeichnet. "Telephobia" verbindet zutiefst menschliche Themen mit innovativem Storytelling und der einfühlsamen Begleitung durch Host Lea Utz.Vorpremiere in NürnbergNoch vor dem offiziellen Staffelstart gibt es am 29. Oktober um 19.00 Uhr im Museum für Kommunikation Nürnberg einen exklusiven Vorgeschmack auf die neuen Folgen. Zwischen historischen Telefonzellen, Wählscheibentelefonen und Vintage-Kommunikationstechnik können Fans gemeinsam eine Folge vorab hören und anschließend dem Podcast-Team ihre Fragen stellen.Wann: 29. Oktober 2026, 19.00 Uhr | Einlass: 18.30 UhrWo: Museum für Kommunikation Nürnberg, Lessingstraße 6, 90443 NürnbergTickets: Fünf Euro über eveenoAlle fünf Folgen der fünften Staffel von "Telephobia - dieser eine Anruf" sind ab 4. November in ARD Sounds (https://1.ard.de/telephobia5?pm) verfügbar.Für Vorab-Rezensionen finden Sie Folge 1 ab sofort im BR-VorführraumFotos unter www.br-foto.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6377896