Aktualisierte Phase-1/1b-Daten, vorgestellt in einer Proffered-Paper-Präsentation auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) 2025 in Berlin.

Light Chain Bioscience, ein Schweizer klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation bispezifischer Antikörper zur Krebsbehandlung vorantreibt, hat heute aktualisierte Langzeitergebnisse einer Phase-1/1b-Studie zu NI-1801 als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab bei stark vorbehandelten Patientinnen mit platinresistentem Ovarialkarzinom (PROC) vorgestellt, für die keine zugelassene Standardtherapie existiert. Die Daten wurden in einer Posterpräsentation auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) in Madrid vorgestellt.

NI-1801 ist ein bispezifischer First-in-Class-Antikörper gegen Mesothelin x CD47, der selektiv den angeborenen Immuncheckpoint CD47 auf Mesothelin-exprimierenden Krebszellen adressiert.

Zum Datenstichtag im September 2026 zeigte die Phase-1b-Studie von NI-1801 in Kombination mit Pembrolizumab bei 21 Patientinnen eine Gesamtüberlebensrate (OS) nach 24 Monaten von 40,2 bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 27 Monaten (8 Patientinnen am Leben, 1 Patientin lost to follow-up und 3 Patientinnen über zwei Jahre hinaus weiterhin unter Studienbehandlung).

Ein besonders herausragender Überlebensvorteil zeigte sich bei Patientinnen der Kombinationskohorte, die 8 Wochen behandelt wurden: 7 von 10 Patientinnen (70 %) waren nach zwei Jahren am Leben. Das mediane OS wurde in dieser Subpopulation noch nicht erreicht.

In der Phase-1-Monotherapiestudie zeigte NI-1801 bei 21 Patientinnen eine OS-Rate nach 24 Monaten von 16 bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 32,4 Monaten; zum Datenstichtag waren 3 Patientinnen am Leben, 1 Patientin war lost to follow-up und eine Patientin befand sich seit fast drei Jahren weiterhin unter Studienbehandlung.

Auch bei verlängerter Nachbeobachtung blieb NI-1801 als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab sicher und gut verträglich; neue Sicherheitssignale wurden nicht festgestellt. Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse waren überwiegend vorübergehende Ereignisse vom Grad 1 oder 2, etwa infusionsbedingte Reaktionen bei der ersten und/oder zweiten Gabe. Unter Monotherapie in der für Phase II empfohlenen Dosis (900 mg alle zwei Wochen) wurden keine behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse vom Grad 3 berichtet. Die in Kombination mit Pembrolizumab berichteten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse vom Grad 3 waren beherrschbar und entsprachen dem Sicherheitsprofil von Pembrolizumab. In keiner der untersuchten Dosierungen wurden in einer der beiden Kohorten (Monotherapie und Kombination mit Pembrolizumab) dosislimitierende Toxizitäten (DLTs) berichtet. Keine Patientin brach die Studie aufgrund eines behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisses ab.

Die Patientinnen dieser Studie hatten 4 vorherige Chemotherapielinien erhalten und repräsentieren damit die fragilste Subpopulation der Patientinnen mit Ovarialkarzinom eine Subpopulation, in der weder Chemotherapie noch ADCs einen Überlebensvorteil gezeigt haben. Zum Vergleich: Frühere Studien zur Standard-Chemotherapie bei PROC-Patientinnen mit mindestens einer vorherigen Therapielinie berichteten ein medianes OS von 9 bis 12 Monaten.

Jose Saro, MD, Chief Medical Officer von Light Chain Bioscience, sagte: "Diese 24-Monats-Ergebnisse bestätigen die Dauerhaftigkeit des Überlebensvorteils, über den wir erstmals im Oktober 2025 berichtet haben. Das anhaltende Gesamtüberleben unter NI-1801 in Kombination mit Pembrolizumab in einem chemotherapiefreien Regime und bei Patientinnen, die bereits mehrere Therapielinien ausgeschöpft hatten ist ermutigend für eine Population mit sehr begrenzten Optionen. Insbesondere das ausgedehnte Plateau der Überlebenskurve bei Patientinnen, die länger als 8 Wochen behandelt wurden, stellt einen herausragenden Nutzen dar."

Kaïssa Ouali, MD, vortragende Prüfärztin, sagte: "Patientinnen mit platinresistentem Ovarialkarzinom haben eine schlechte Prognose und nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten, was den dringenden Bedarf an wirksameren Therapien unterstreicht. Die in dieser Studie beobachteten langfristigen Überlebensergebnisse sind ermutigend und sprechen für die weitere Erforschung neuartiger immuntherapeutischer Ansätze. Durch die gleichzeitige Adressierung von CD47 und des PD-1/PD-L1-Signalwegs zielt diese Strategie darauf ab, sowohl die angeborene als auch die adaptive Antitumor-Immunität zu stärken eine solide biologische Grundlage für einen dauerhaften klinischen Nutzen in dieser schwer behandelbaren Population."

Nicolas Fischer, CEO von Light Chain Bioscience, sagte: "Die zunehmende Reife der neu vorgestellten Überlebensdaten und das günstige Sicherheitsprofil von NI-1801 untermauern das differenzierte Profil unseres CD47-gerichteten bispezifischen Ansatzes gegenüber bisher untersuchten monoklonalen Anti-CD47-Antikörpern. Wir freuen uns darauf, über die Fortschritte der laufenden randomisierten Studie bei PROC-Patientinnen mit 1-3 vorherigen Chemotherapielinien zu berichten, deren Rekrutierung inzwischen abgeschlossen ist."

Details zur Präsentation

1334P: NI-1801, a mesothelin x CD47 bispecific antibody: long-term survival as monotherapy and in combination with pembrolizumab, in heavily pretreated (=4 prior lines) mesothelin expressing platinum resistant epithelial ovarian cancer Vortragende: Kaïssa Ouali, MD, Gustave Roussy, Villejuif, Île-de-France, Frankreich Poster Display Session: Gynaecological cancers, Halle 5, Montag, 26. Oktober 2026, 12:00-12:45 Uhr MEZ

Über das Ovarialkarzinom

Das Ovarialkarzinom verursacht weltweit jährlich rund 200.000 Todesfälle.² Es handelt sich um eine heterogene Erkrankung mit erheblichen Unterschieden in Inzidenz, Tumorverhalten und Behandlungsergebnissen zwischen den histologischen Subtypen. Die Behandlungsmöglichkeiten bei platinresistenten Rezidiven sind begrenzt; es gibt keine wirksamen Therapien, die die Prognose signifikant verbessern.

Über NI-1801

NI-1801, der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoffkandidat von Light Chain Bioscience, ist ein bispezifischer First-in-Class-Antikörper, der selektiv den angeborenen Immuncheckpoint CD47 auf Mesothelin-exprimierenden Krebszellen adressiert als potenzielle Behandlung des Ovarialkarzinoms und anderer Mesothelin-positiver Krebserkrankungen. NI-1801 wird in einer Phase-1-Studie bei Patientinnen mit stark vorbehandeltem PROC untersucht. Darüber hinaus wird NI-1801 in einer randomisierten Phase-2-Studie bei PROC-Patientinnen geprüft, die 1-3 vorherige Chemotherapielinien erhalten haben.

Über Light Chain Bioscience

Light Chain Bioscience mit Sitz in Genf (Schweiz) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das bispezifische Antikörper der nächsten Generation für die Onkologie und immunvermittelte Erkrankungen entwickelt. Auf Basis seiner proprietären ??-body-Plattform entwickelt Light Chain Bioscience vollständig humane bispezifische IgG-Antikörper mit potenter und selektiver biologischer Aktivität. Zu den führenden Programmen zählen selektive CD47-Blocker für solide Tumoren sowie CD28-gerichtete Antikörper wie NI-3201, ein bispezifischer PD-L1×CD28-Antikörper zur Wiederherstellung der Antitumor-Immunität. Light Chain Bioscience verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Antikörperentwicklung und hat sieben monoklonale Antikörper bis in die klinische Entwicklung gebracht. Das Unternehmen treibt innovative Immuntherapien voran, die sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunität aktivieren, um einen dauerhaften klinischen Nutzen zu erzielen. Weitere Informationen unter https://www.lightchainbio.com/

¹RECIST: Response Evaluation Criteria in Solid Tumors

²Sho Sato et al., The New Treatment Approaches for Ovarian Cancer. Cancers (Basel). 2024 Jul 15;16(14):2545

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