Gastronomiebetriebe haben einen hohen Strombedarf für Küche, Kühlung, Spülmaschinen und Lüftung. Das Beispiel des Hafenwirtes am Chiemsee zeigt, wie sich die Stromgewinnung mit Photovoltaik-Anlagen mit der Erhaltung des Landschaftsbildes verbinden lässt. In Seebruck am Chiemsee hat das Restaurant Hafenwirt ein gebäudeintegriertes Solardach von Roofit.Solar installiert. Seit der Inbetriebnahme der bauwerksintegrierten Photovoltaik-Anlage (BIPV) im März dieses Jahres sie rund 67.000 Kilowattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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