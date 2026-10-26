Saarbrücken - Im Ringen um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wächst in der CDU der Druck auch auf Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz.
Der saarländische CDU-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahlen im kommenden Jahr, Stephan Toscani, sagte der "Rheinischen Post", er erwarte, dass die Parteiführungen in den nächsten Tagen eine Entscheidung herbeiführen und damit die öffentliche Personaldebatte beenden. Dafür sei es an der Zeit. Toscani ergänzte, er vertraue darauf, dass CDU und CSU gemeinsam mit der SPD "einen überzeugenden Vorschlag machen".
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar gewählt. Die CSU setzt auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Die CDU hat sich noch nicht festgelegt. Beim Parteitag der CSU am Samstag schwieg Kanzler Merz zu der Personalfrage.
Der saarländische CDU-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahlen im kommenden Jahr, Stephan Toscani, sagte der "Rheinischen Post", er erwarte, dass die Parteiführungen in den nächsten Tagen eine Entscheidung herbeiführen und damit die öffentliche Personaldebatte beenden. Dafür sei es an der Zeit. Toscani ergänzte, er vertraue darauf, dass CDU und CSU gemeinsam mit der SPD "einen überzeugenden Vorschlag machen".
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar gewählt. Die CSU setzt auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Die CDU hat sich noch nicht festgelegt. Beim Parteitag der CSU am Samstag schwieg Kanzler Merz zu der Personalfrage.
© 2026 dts Nachrichtenagentur