Leipzig (ots) -Peggy Bonan, Zugbegleiterin auf der Wipperliese, hat mit ihrer Bewerbung die nächste Ausgabe von "Hol dir deine Show!" ins Wippertal geholt. In dieser Woche stellt der MDR bei der "Heimat.Liebe-Tour" die Menschen und ihre Geschichten aus dem Wippertal und den benachbarten Gemeinden bereits in den Mittelpunkt - online, im Radio, bei "Sachsen-Anhalt heute" und in den sozialen Netzwerken. Höhepunkt ist die Ausgabe von "Hol dir deine Show!" am Freitag, 30. Oktober, ab 20.15 Uhr. Erstmals wird dann die Show live aus einem fahrenden Zug, der Wipperliese, und vom Bahnhof Klostermansfeld übertragen. Zu sehen ist sie in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen.Die Wipperliese verbindet Orte und Menschen - und ist Ausgangspunkt für die Geschichten der "Heimat.Liebe-Tour" von MDR Sachsen-Anhalt. Vom 26. Oktober an sind Reporterinnen und Reporter entlang der Strecke unterwegs: in Klostermansfeld, Biesenrode, Vatterode, Friesdorf und Wippra. Sie treffen Zugezogene und Alteingesessene, begleiten Menschen bei ihrer Arbeit und zeigen, was die Region bewegt und zusammenhält.Auf dem Programm stehen unter anderem Begegnungen mit Handwerkern in der Ferienanlage Vatteröder Teiche, ein Besuch in einer der ältesten Kneipen der Region und ein Treffen mit einer Feuerwehrchefin. Außerdem geht es um Ehrenamtliche, die Kirchen sanieren, sich für den Schutz der Natur im Wippertal einsetzen oder Vereine zusammenhalten. Auch Mountainbiker und junge Tänzer gehören zu den Begegnungen der Tour.Live-Show vom Bahnhof Klostermansfeld und aus dem ZugAm Freitagabend dreht sich ab 20.15 Uhr alles um die nächste Ausgabe von "Hol dir deine Show!". Am Vorabend von Halloween startet Moderator Peter Imhof mit dem Gruselzug in Wippra und nimmt von dort Kurs auf die Show am Bahnhof Klostermansfeld.Moderator Felix Seibert-Daiker begrüßt das Publikum zur Party am Bahnhof. Für musikalische Höhepunkte sorgen Dschinghis Khan, 2theMOONBEATS mit Linda Hesse und Julia Lindholm sowie Olaf Berger. Um 21.15 Uhr fährt die Wipperliese in Klostermansfeld ein - mit schaurigen Gestalten und weiteren Überraschungen an Bord.Erste Eindrücke von den Vorbereitungen auf die Live-Show gibt es am Freitag auch bei "MDR um Vier - der starke Osten", bei "MDR Aktuell" und bei "Sachsen-Anhalt heute" (ab 19 Uhr).Mit "Hol dir deine Show!" rückt der MDR kleine Orte in Mitteldeutschland und die Menschen, die dort leben, ins Rampenlicht. Zahlreiche Stars aus der jeweiligen Region sorgen gemeinsam mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus der Schlager- und Popszene für musikalische Höhepunkte. Bewerbungen sind weiterhin möglich.Medienvertreterinnen und Medienvertreter willkommenDer MDR lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein, am Freitag vor Ort einen Blick hinter die Kulissen der "Heimat.Liebe-Tour" und von "Hol dir deine Show!" zu werfen. Interessierte können sich bis Donnerstag, 29. Oktober, per E-Mail an kommunikation-desk@mdr.de für eine Backstage-Tour anmelden. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und Ihren Kommunikationswunsch an.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6377958