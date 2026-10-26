Im ersten Halbjahr 2026 hat sich der Ausbau der Windenergie global gesehen erheblich verlangsamt. Der Branchenverband WWEA geht aber von einem starken Wachstum in der zweiten Jahreshälfte aus. Die World Wind Energy Association (WWEA) hat Statistiken zu den weltweiten Windkraftanlagen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Sie basieren auf Daten und Prognosen von nationalen Verbänden, amtlichen Statistiken und Schätzungen der WWEA. Demnach hat sich der Ausbau der Windenergie erheblich verlangsamt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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