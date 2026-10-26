Die Studie zeigt, wie Small RNA zur Gestaltung von Behandlungsstrategien bei Lungenkrebs beitragen kann

Hummingbird Diagnostics GmbH, eine Pionierin auf dem Gebiet der blutbasierten Entdeckung von Small RNA Biomarkern und der Assay-Entwicklung, gab heute neue klinische Daten bekannt, die zeigen, wie Small RNA gezielte Behandlungsstrategien bei Lungenkrebspatientinnen und -patienten ermöglichen könnte. Die Ergebnisse wurden auf dem ESMO-Kongress 2026 in Madrid, Spanien, vorgestellt.

Die Arbeit erfolgte in Zusammenarbeit mit der LungenClinic Grosshansdorf in Deutschland sowie dem Universitätsklinikum und der Poliklinik F. D. Roosevelt in Banská Bystrica, Slowakei.

An der klinischen Studie nahmen Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem, inoperablem Lungenkrebs im Stadium III teil. Untersucht wurde das Potenzial von Small RNA zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs und der Überlebenswahrscheinlichkeit. Die Studie umfasste 109 Patientinnen und Patienten, von denen 60 eine kurativ ausgerichtete Radiochemotherapie erhielten; darunter waren 43 Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) und 17 mit kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC). Mithilfe eines auf digitaler PCR (dPCR) basierenden Klassifizierungsansatzes wurden die mit Radiochemotherapie behandelten Patientinnen und Patienten in Gruppen mit hohem beziehungsweise niedrigem Risiko eingeteilt. Diese Klassifizierung war mit signifikanten Unterschieden beim progressionsfreien Überleben und beim Gesamtüberleben verbunden. Die mediane progressionsfreie Überlebensrate betrug in der Niedrigrisikogruppe 14 Monate gegenüber 7 Monaten in der Hochrisikogruppe; die mediane Gesamtüberlebensrate lag bei 32 Monaten in der Niedrigrisikogruppe und bei 9 Monaten in der Hochrisikogruppe.

"Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem Lungenkrebs im Stadium III stellen eine klinisch heterogene Gruppe dar, selbst, wenn die Behandlung mit kurativer Zielsetzung erfolgt", erklärte Prof. Martin Reck von der Abteilung für Thoraxonkologie der LungenClinic Grosshansdorf in Deutschland. "Die Unterschiede in der progressionsfreien Überlebensrate und in der Gesamtüberlebensrate zwischen den Risikogruppen unterstreichen das prädiktive Potenzial dieses blutbasierten Small RNA Ansatzes."

"Unser Ziel ist es, biologisch fundierte Erkenntnisse über Small RNA in praxistaugliche blutbasierte Tests umzusetzen, die die klinische und radiologische Beurteilung ergänzen und künftige klinische Entscheidungsprozesse unterstützen könnten", sagte Dr. Rastislav Horos, Chief Technology Officer von Hummingbird Diagnostics. "Ein solcher Ansatz könnte eine kosteneffiziente zusätzliche Möglichkeit zur Überwachung des Krankheitsverlaufs bieten, die sich für eine breitere klinische Anwendung eignet und das Potenzial hat, die klinische Beurteilung sowie das künftige Behandlungsmanagement zu unterstützen."

Der dem Test zugrunde liegende biologische Mechanismus offenbart neue Aspekte der Funktion von Ribosomen, die die Krebsentwicklung begünstigen. Diese Arbeit wurde kürzlich auf dem von EMBL unterstützten Symposium "The Complex Life of RNA" vorgestellt, das vom 13. bis 16. Oktober 2026 stattfand. Das Symposium brachte führende Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der RNA-Forschung zusammen.

Über Hummingbird Diagnostics

Hummingbird Diagnostics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das blutbasierte Tests für die Krankheitsfrüherkennung und personalisierte Medizin entwickelt.

Weitere Informationen unter www.hummingbird-diagnostics.com.

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