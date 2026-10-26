DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ZF EUROPE FI 19/27 XS2010039XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 XS2231331XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 21/27 XS2338564XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 XS2399851XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF EUROPE FI 24/29 MTN XS2757520XXX 27.10.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ZF EUROPE FI 19/27 XS2010039XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 XS2231331XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 21/27 XS2338564XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 XS2399851XXX 27.10.2026 HZE/EOT
ZF EUROPE FI 24/29 MTN XS2757520XXX 27.10.2026 HZE/EOT
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