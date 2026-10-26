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Datamaran führt eine KI-gestütztes Applicability Assessment (Anwendbarkeitsprüfung) ein, um Unternehmen aufzuzeigen, welche Vorschriften für sie gelten



26.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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Die neue Funktion Regulatory Monitoring (Regulierungsüberwachung) kombiniert künstliche Intelligenz mit einer Validierung durch Experten, um eine kontinuierliche Bewertung aktiver und geplanter verbindlicher Vorschriften auf Unternehmensebene zu ermöglichen. NEW YORK, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Datamaran gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Applicability Assessment bekannt, einer neuen Funktion seiner Regulatory Monitoring-Plattform. Für Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind, ist die Ermittlung der geltenden Vorschriften nach wie vor weitgehend ein manueller Prozess, bei dem Hunderte von Vorschriften für jede einzelne Einheit einzeln anhand von Schwellenwerten überprüft werden müssen - ein Vorgang, der bei jeder Änderung wiederholt werden muss. Der Prozess lässt sich nicht skalieren, und wenn man Abstriche macht, läuft man Gefahr, wichtige Verpflichtungen zu vernachlässigen. Applicability Assessment macht aus dieser Aufgabe eine kontinuierliche, KI-gestützte und von Experten validierte Funktion. Mit einem Klick können Unternehmen jede Einheit einer Gruppe anhand geltender und geplanter verbindlicher Vorschriften bewerten. Jede Kombination aus Rechtssubjekt und Vorschrift wird hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit mit den Bewertungen Wahrscheinlich, Unwahrscheinlich oder Ungewiss eingestuft, wobei die Gründe für jede Entscheidung dargelegt werden. "'Wir müssen einfach nur wissen, was für uns gilt' - das hören wir oft von Rechts-, Compliance- und Nachhaltigkeitsteams. Applicability Assessment liefert diese Informationen schnell und zuverlässig auf Unternehmensebene und in großem Maßstab." - Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran Unternehmen, die die Anwendbarkeitsbewertung vor der Markteinführung getestet haben, hoben die Transparenz ihrer Logik und ihre Benutzerfreundlichkeit hervor: "Applicability Assessment von Datamaran kam zu denselben Ergebnissen, zu denen auch wir gelangt wären, und die Logik dahinter hat mir gefallen. Die Möglichkeit, die Bewertungskriterien einzusehen und diese Logik klar dargelegt zu bekommen, vermittelt mir Sicherheit. Und da wir viele verschiedene, voneinander getrennte Organisationseinheiten haben, ist es sehr wertvoll, von einem Dashboard aus starten zu können." - Pilotnutzer, globaler Industriehersteller "Die Anwendbarkeitsprüfung ist wirklich benutzerfreundlich und sehr einfach anzuwenden. Es wird ziemlich deutlich angegeben, welche Datenfelder fehlen, sodass wir genau wissen, was wir benötigen, um zu einer Antwort zu gelangen." - Pilotnutzer, globaler Lebensmittelhersteller Wichtigste Funktionen Auto-Populated Entity Profiles: Füllt automatisch die Felder Hauptsitz, Länder der Geschäftstätigkeit, Branche, Umsatz, Mitarbeiterzahl und mehr aus.

Füllt automatisch die Felder Hauptsitz, Länder der Geschäftstätigkeit, Branche, Umsatz, Mitarbeiterzahl und mehr aus. Flexible Entity Groups: Organisiert Entitäten nach Region, Geschäftsbereich, Lieferantenstufe oder einer anderen Perspektive.

Organisiert Entitäten nach Region, Geschäftsbereich, Lieferantenstufe oder einer anderen Perspektive. One-Click Assessment: Erfasst eine ganze Gruppe mit einem einzigen Klick, ausgehend von gespeicherten Ansichten, kuratierten Suchanfragen oder Benachrichtigungen über Vorschriften.

Erfasst eine ganze Gruppe mit einem einzigen Klick, ausgehend von gespeicherten Ansichten, kuratierten Suchanfragen oder Benachrichtigungen über Vorschriften. Transparent Results: Zeigt die Kriterien auf, die jeder Feststellung zugrunde liegen, und kennzeichnet die Daten, die zur Klärung von " unklaren " Ergebnissen erforderlich sind.

Zeigt die Kriterien auf, die jeder Feststellung zugrunde liegen, und kennzeichnet die Daten, die zur Klärung von " " Ergebnissen erforderlich sind. Dashboard und Audit Trail: Zeigt die Exposition nach Regulierung und Organisation an und verfolgt jede Änderung.

Zeigt die Exposition nach Regulierung und Organisation an und verfolgt jede Änderung. Expert Review (in Kürze verfügbar): Wichtig: Fachexperten werden beauftragt, die Ergebnisse zu validieren und ihre Begründung zu dokumentieren. Von der Entdeckung bis zur Entscheidung Datamaran verfolgt verbindliche Vorschriften und freiwillige Initiativen in über 99 nichtfinanziellen Themenbereichen und mehr als 190 Ländern. Da die Bewertungen vorgeschlagene Vorschriften abdecken, können Unternehmen sich schon lange vor deren Inkrafttreten auf die damit verbundenen Verpflichtungen vorbereiten - und zwar auf derselben Plattform, die sie auch zur Ermittlung und Überwachung dieser Vorschriften nutzen. In einer Kundenstudie dauerte eine Recherche, die manuell etwa 28 Stunden in Anspruch nahm, mit Datamaran nur fünf Minuten. Um mehr zu erfahren oder eine Demo zu buchen, besuchen Sie https://www.datamaran.com/regulatory-monitoring . Informationen zu Datamaran

Datamaran bietet KI-gestützte Risiko- und Governance-Tools, denen führende Organisationen weltweit vertrauen. Datamaran kombiniert fortschrittliche KI mit strukturierten Governance-Workflows, um kontinuierlich entscheidungsreife Erkenntnisse zu Risiken, Vorschriften und den Erwartungen der Interessengruppen zu liefern und so eine stärkere Governance sowie langfristige Widerstandsfähigkeit zu ermöglichen. Helen Skeen, Vizepräsidentin Marketing: helen.skeen@datamaran.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/datamaran-fuhrt-eine-ki-gestutztes-applicability-assessment-anwendbarkeitsprufung-ein-um-unternehmen-aufzuzeigen-welche-vorschriften-fur-sie-gelten-302918528.html



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