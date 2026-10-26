Die Übertragungsnetzbetreiber erwarten für das Jahr 2027 einen EEG-Finanzierungsbedarf in Höhe von 17,5 Milliarden Euro. Der Bundesverband Erneuerbare Energie weist daraufhin, dass diese Kosten vor allem Altanlagen zugutekommen. Der heutige Ausbau von Windenergie und Photovoltaik verursacht nur noch einen Bruchteil der EEG-Umlage. Die Übertragungsnetzbetreiber haben heute ihre Prognose zum EEG-Finanzierungsbedarf für das Jahr 2027 veröffentlicht. Sie erwarten einen EEG-Finanzierungsbedarf von 17,524 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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