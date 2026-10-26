Vorläufige Umsatzschätzung für 3. Quartal 2026 von 13,4 bis 14,8 Mio. CAD (9,5 bis 10,5 Mio. USD) - ein sequenzielles Wachstum von 44 % bis 59 %, während das Management das Ziel der Rentabilitätsgrenze mit strategischen Wachstumsmöglichkeiten ausbalanciert

Vancouver, British Columbia (26. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS-Lösungen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Management basierend auf einem bereinigten EBITDA (einer nachstehend definierten Nicht-IFRS-Kennzahl) das Jahr 2027 als potenzielles Jahr der Rentabilitätsgrenze anpeilt. Dieses betriebliche Ziel wird durch das Umsatzwachstum, die Expansion seiner DaaS-Betriebe und erwartete betriebliche Effizienzen unterstützt. In der ersten Jahreshälfte 2026 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 17,7 Millionen CAD (etwa 12,6 Millionen USD). Für das dritte Quartal 2026 gab das Unternehmen vorläufige Umsatzschätzungen von 13,4 Millionen CAD bis 14,8 Millionen CAD (etwa 9,5 Millionen USD bis 10,5 Millionen USD) bekannt, während es sich die Flexibilität bewahrt, strategische Wachstumsmöglichkeiten wahrzunehmen.

"Wir sind davon überzeugt, dass ZenaTech in eine wichtige Phase seiner Entwicklung eintritt", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "In der ersten Jahreshälfte 2026 haben wir mehr Umsatz generiert als im gesamten Jahr 2025 und unsere vorläufigen Schätzungen für das dritte Quartal weisen darauf hin, dass unser Wachstumskurs anhalten wird. Wir sind davon überzeugt, dass diese wachsende Umsatzbasis in Verbindung mit Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft und der Integration von Akquisitionen die Möglichkeit bietet, im Laufe des Jahres 2027 die operative Gewinnschwelle zu erreichen."

Das Unternehmen beabsichtigt, sich die Flexibilität zu bewahren, in Übernahmen, Verteidigungstechnologien, internationale Aktivitäten und aufstrebende kommerzielle Möglichkeiten zu investieren, die das Erreichen der Gewinnschwelle zwar verschieben, aber möglicherweise einen größeren langfristigen Aktionärswert schaffen könnten.

Finanzergebnisse des 2. Quartals und der 1. Jahreshälfte 2026

Kennzahl 2. Quartal 2026 1. Jahreshälfte 2026 Gesamter Umsatz 9,33 Mio. CAD (6,6 Mio. USD) 17,73 Mio. CAD (12,6 Mio. USD) Umsatzwachstum im Jahresvergleich 316 % 425 % DaaS-Umsatz 8,63 Mio. CAD (6,1 Mio. USD) 16,44 Mio. CAD (11,7 Mio. USD) Nettoverlust 22,54 Mio. CAD (16,0 Mio. USD) 49,09 Mio. CAD (34,8 Mio. USD) Betriebsausgaben 31,24 Mio. CAD (22,1 Mio. USD) 61,21 Mio. CAD (43,4 Mio. USD)

Ungefähre Umrechnungen zu einem Kurs von 0,709 USD zu 1,00 CAD, sofern vom Unternehmen nicht zuvor anders bekannt gegeben.

Der Umsatz in der ersten Jahreshälfte übertraf den vom Unternehmen gemeldeten Umsatz für das gesamte Jahr 2025 in Höhe von 12,9 Millionen CAD (9,1 Millionen USD) um etwa 37 %. Auf die DaaS-Aktivitäten entfielen 93 % des Umsatzes in der ersten Jahreshälfte 2026. Zum 30. Juni 2026 meldete das Unternehmen Barmittel und marktgängige Wertpapiere in Höhe von 34,6 Millionen CAD (24,5 Millionen USD), eine Bilanzsumme in Höhe von 149,3 Millionen CAD (105,9 Millionen USD) und Eigenkapital in Höhe von 91,4 Millionen CAD (64,8 Millionen USD).

Das Management erkennt an, dass sich ein nachhaltiges Umsatzwachstum in einer verbesserten betrieblichen Effizienz und finanziellen Performance niederschlagen muss. Die gemeldeten Nettoverluste unterstreichen die Bedeutung der Kostenkontrolle und der Bewertung der Renditen zukünftiger Investitionen.

"Unser Hauptaugenmerk ist immer mehr darauf gerichtet, das Umsatzwachstum in eine verbesserte betriebliche Performance umzusetzen und gleichzeitig eine Technologieplattform aufzubauen, die in der Lage ist, ein deutlich größeres Geschäft zu unterstützen", fuhr Dr. Passley fort.

Vorläufige Umsatzschätzungen für 3. Quartal 2026

ZenaTech hatte zuvor vorläufige, untestierte Umsatzschätzungen für das dritte Quartal 2026 in Höhe von 13,4 Millionen CAD bis 14,8 Millionen CAD bekannt gegeben. Verglichen mit dem Umsatz im zweiten Quartal impliziert dies ein sequenzielles Umsatzwachstum von etwa 44 % bis 59 %. In Kombination mit den gemeldeten Ergebnissen der ersten Jahreshälfte würde sich der geschätzte Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2026 auf etwa 31,1 Millionen CAD bis 32,5 Millionen CAD (22,1 Millionen USD bis 23,0 Millionen USD) belaufen.

Diese Schätzungen sind vorläufig, untestiert und unterliegen den Abschluss- und Berichterstattungsverfahren zum Quartalsende. Das Unternehmen hatte zuvor zudem ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 27,1 % an etwa 20 im Jahr 2025 übernommenen DaaS-Standorten gemeldet - ausgenommen Übernahmen aus dem Jahr 2026.

Wahrung der Flexibilität zur Erschließung von Wachstumsmöglichkeiten

Obwohl das Management das Jahr 2027 als Zieljahr für die Rentabilitätsgrenze festgelegt hat, beabsichtigt ZenaTech nicht, strategisch attraktive Investitionen ausschließlich deshalb einzuschränken, um innerhalb eines vorbestimmten Zeitraums die Profitabilität zu erreichen. Die potenziellen Möglichkeiten beinhalten:

Übernahmen von komplementären Drone-as-a-Service- und Technologieunternehmen

Drohnenprogramme von Regierung und Verteidigung einschließlich Test-, Zertifizierungs- und Produktionskapazitäten

Expansion in weitere internationale Märkte

Kommerzialisierung autonomer Drohnentechnologien und KI-gestützter Enterprise-SaaS-Plattformen

Entwicklung neuer drohnenbasierter Dienstleistungen, Analysen und Automatisierungsanwendungen

"Das Erreichen der Rentabilitätsgrenze ist ein wichtiges Ziel, aber wir bauen ZenaTech nicht für eine einzelne Finanzberichtsperiode auf", sagte Dr. Passley außerdem. "Wenn sich Möglichkeiten ergeben, unser Wachstum durch Übernahmen, Regierungs- und Verteidigungsprogramme oder neue Technologieinvestitionen erheblich zu beschleunigen, können wir uns dafür entscheiden, zusätzliches Kapital einzusetzen, selbst wenn dies unseren Zeitplan für die Rentabilitätsgrenze verzögert.

Wir sind davon überzeugt, dass das geeignete Maß für unseren Erfolg unsere Fähigkeit sein wird, im Laufe der Zeit ein größeres, stärkeres und nachhaltigeres Geschäft aufzubauen. Unsere Entscheidungen zur Kapitalzuteilung werden sich an erwarteten langfristigen Renditen, finanzieller Disziplin und der Schaffung von Aktionärswert orientieren", sagte Dr. Passley abschließend.

Überlegungen zum Finanzziel 2027

Das Management geht davon aus, sein Hauptaugenmerk auf die Steigerung des Umsatzes aus den bestehenden Betrieben, die Verbesserung der betrieblichen Effizienzen, die Integration von Übernahmen und die Expansion technologiegestützter Dienstleistungen zu richten. Die Fähigkeit des Managements, das bereinigte EBITDA im Jahr 2027 an der Rentabilitätsgrenze zu erreichen, unterliegt weiterhin Annahmen und betrieblichen Variablen, einschließlich der Umsetzung der Umsatzziele, des Tempos und der Kosten der M&A-Integration, der Lieferkettenbedingungen, der Kontrollen der Betriebsausgaben sowie der Marktakzeptanz neuer kommerzieller Technologien. Dieses Ziel ist ein internes Planungsziel des Managements und stellt keine Projektion, Prognose oder Garantie für die künftige finanzielle Performance dar.

Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf das bereinigte EBITDA, eine Finanzkennzahl, die weder nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) noch nach den US-GAAP anerkannt ist. Das Unternehmen definiert das EBITDA als Nettoergebnis vor Zinsaufwendungen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Amortisationen. Das bereinigte EBITDA schließt darüber hinaus nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, akquisitionsbezogene Transaktionen und Kosten der Integration, Fair-Value-Anpassungen von Finanzinstrumenten, Restrukturierungskosten sowie sonstige einmalige oder außergewöhnliche Posten aus, wie sie in den periodischen Einreichungen des Unternehmens ausgewiesen sind.

Das Management nutzt das bereinigte EBITDA, um die operative Kernleistung zu beurteilen, zugrunde liegende Geschäftstrends zu bewerten und interne Budgetziele festzulegen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kennzahl Anlegern zusätzliche Einblicke in die operativen Ergebnisse bietet, da nicht operative, nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten herausgerechnet werden.

Das bereinigte EBITDA sollte nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für bzw. als übergeordnet gegenüber dem IFRS-Nettoverlust, dem Betriebsergebnis oder den Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit angesehen werden. Andere Unternehmen berechnen das bereinigte EBITDA möglicherweise anders, was dessen Vergleichbarkeit einschränkt.

Einschränkung bei der Überleitung: Das Unternehmen hat keine vorausschauende quantitative Überleitung des für 2027 angestrebten bereinigten EBITDA auf die am ehesten vergleichbare IFRS-Kennzahl (Nettoergebnis) vorgelegt, da die Posten, die diese Kennzahlen miteinander in Einklang bringen - darunter künftige aktienbasierte Vergütungen, Steuerrückstellungen, transaktionsbezogene Fair-Value-Anpassungen und potenzielle Wertminderungsaufwendungen -, von zukünftigen Ereignissen abhängen, volatil sind und sich naturgemäß nur schwer mit angemessener Genauigkeit und ohne unverhältnismäßigen Aufwand vorhersagen lassen. Folglich liegen derzeit keine derartigen Überleitungsinformationen vor, obwohl diese Posten erhebliche und potenziell unvorhersehbare Auswirkungen auf zukünftige IFRS-Ergebnisse haben könnten.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen und Services spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert vertikal integrierte KI-gestützte autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien umfassen und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das Produktportfolio des Unternehmens, dessen Produkte sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktions- und Montagestandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Geschäftsentwicklung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage, der Geschäftsentwicklung sowie der Geschäftsaussichten und -chancen von ZenaTech wider, einschließlich Aussagen zur Entwicklung, zu den Funktionen, zur Verfügbarkeit, zur Preisgestaltung, zur Kommerzialisierung und zur Marktakzeptanz von ZenaAI. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen zum Ziel der Unternehmensleitung, im Jahr 2027 die Gewinnschwelle beim bereinigten EBITDA zu erreichen, zu den erwarteten operativen Effizienzsteigerungen sowie zu den vorläufigen, nicht testierten Umsatzschätzungen des Unternehmens für das dritte Quartal 2026, die vom Abschluss und den Berichtsverfahren zum Quartalsende abhängen und erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können; zur Fähigkeit des Unternehmens, übernommene Unternehmen effektiv zu integrieren und die erwarteten operativen Effizienzsteigerungen sowie Kostensynergien zu erzielen; zum Risiko, dass sich die historischen Nettoverluste fortsetzen und dass sich das Umsatzwachstum verlangsamen oder die Betriebsausgaben nicht ausgleichen könnte; zum endgültigen Abschluss der Quartalsabschlussverfahren, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 von den vorläufigen Schätzungen abweichen; zum anhaltenden Kapitalbedarf des Unternehmens sowie zu einer möglichen Verwässerung oder Aufnahme von Fremdkapital, die zur Finanzierung strategischer Investitionen erforderlich sind; operative, regulatorische, zertifizierungsbezogene und technologische Risiken im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Einsatz autonomer Drohnen, insbesondere in den Bereichen Regierung und Verteidigung; rascher technologischer Wandel, Cybersicherheitsrisiken und intensiver Wettbewerb in den Bereichen KI, Drohnen und SaaS; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Zinsentwicklungen und Kapitalmarktbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass im Jahr 2027 oder zu einem späteren Zeitpunkt die Gewinnschwelle erreicht wird. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument zählen unter anderem: die Erwartungen von ZenaTech hinsichtlich seiner Umsätze, Aufwendungen, Produktion, seines operativen Betriebs, seiner Kosten, seines Cashflows und seines künftigen Wachstums; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich Softwareplattformen; der von ZenaTech erwartete Liquiditätsbedarf und der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft auszubauen, sowie die damit verbundenen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und der Umsetzung der Unternehmensstrategie; die Volatilität der Aktienkurse und der Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Testen, der Genauigkeit und der Leistungsfähigkeit von Modellen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens; regulatorische Risiken, einschließlich der Vorschriften für den Drohnenbetrieb; Risiken im Zusammenhang mit Produktentwicklung, Validierung sowie Datenqualität und -genauigkeit; die Kundenakzeptanz und die Chancen für wiederkehrende Umsätze; die Wettbewerbsbedingungen der Branche; die Fähigkeit, geplante Akquisitionen abzuschließen; Marktunsicherheiten; sowie geltende Gesetze, Vorschriften und etwaige Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und ZenaTech übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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