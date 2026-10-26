Köln/Berlin (ots) -Alte Rechnungen, öffentliche Provokationen und persönliche Rivalitäten: Vier Duelle bringen die größten Reality-Fehden des Herbstes am 30. Oktober in den Ring.Was in den vergangenen Monaten auf Social Media und in der Reality-TV-Welt für Schlagzeilen gesorgt hat, wird nun im Ring ausgetragen: Am 30. Oktober startet THE ULTIMATE HYPE erstmals als eigenständige Fighting Series und findet seine exklusive Heimat bei Pluto TV. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr kehrt THE ULTIMATE HYPE größer denn je zurück und bildet künftig das Flaggschiff des Live-Event-Angebots von Pluto TV. Die von Banijay Media Germany produzierte Reihe vereint Reality-TV, Creator-Kultur und Kampfsport in einer einzigartigen Live-Produktion.Headliner: Walentina vs. GingerIm Mittelpunkt des unter dem Halloween-Motto ausgetragenen Abends steht der Slap Fight zwischen Walentina Doronina und Ginger Wollersheim. Beide gehörten zu den erfolgreichsten Teilnehmerinnen der letztjährigen Ausgabe von THE ULTIMATE HYPE und konnten ihre jeweiligen Kämpfe für sich entscheiden. Während Doronina ihren Boxkampf gewann, nachdem ihre Gegnerin das Handtuch geworfen hatte, setzte sich Wollersheim in ihrem Slap Fight nach Punkten durch. Nun treffen die beiden erstmals direkt aufeinander.Auch an anderer Stelle verspricht die 2. Fightcard ein brisantes Duell: In einem Kampf mit persönlicher Vorgeschichte trifft Marvin Manson auf Alexander Molz, bekannt aus der TV-Serie Köln 50667. Manson kritisierte öffentlich den Umgang von Molz mit seiner Partnerin Hati. Was als verbale Auseinandersetzung begann, entwickelte sich über Monate zu einem öffentlich ausgetragenen Konflikt auf Social Media, der nun seinen Weg in den Ring findet.Nicht weniger emotional dürfte es im Boxring zwischen Santino Schwarzenberger und Flocke (Kevin Platzer) werden. Der Streit der beiden begann abseits des Sports, nachdem Flocke offen mit Santinos Freundin geflirtet hatte. Aus der Provokation entwickelte sich eine öffentliche Auseinandersetzung, die nun in einem direkten Aufeinandertreffen gipfelt.Komplettiert wird die Fightcard durch das Duell zwischen Chris Broy und Ennesto Monté. Beide bringen bereits Ring-Erfahrung mit und wollen bei der ersten HYPE FIGHT NIGHT ein deutliches Ausrufezeichen setzen.Mit THE ULTIMATE HYPE erweitert Pluto TV sein Live-Entertainment-Angebot um ein lokal produziertes Format an der Schnittstelle von Reality-TV, Creator-Kultur und Kampfsport. Die Halloween-Ausgabe am 30. Oktober markiert den Auftakt einer vierteiligen Event-Reihe, die live, exklusiv und kostenlos auf Pluto TV gestreamt wird. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Kämpfe selbst, sondern auch die Geschichten, Rivalitäten und Persönlichkeiten hinter den Begegnungen.Neben der Action im Ring erwartet die Zuschauer*innen ein hochkarätiges Moderations- und Expertenteam. Sebastian "C-Bas" Meichsner führt als Main Host durch den Abend, während Cecilia Asoro als Field Host die Stimmung vor Ort einfängt und die Zuschauer*innen nah an die Kämpfer*innen heranführt. Die fachliche Einordnung übernimmt Nicole Schäfer als Fight-Kommentatorin und Expertin. Komplettiert wird das Team von Chris Mähne, der als Ring Announcer und Kampfsport-Kommentator durch die Veranstaltung begleitet.THE ULTIMATE HYPE steht für die Verbindung aus Kampfsport, Entertainment und Social Media. Reality-Stars, Content Creator*innen und Athlet*innen treffen in verschiedenen Kampfsportdisziplinen aufeinander und sorgen für eine neue Form des Live-Entertainments, die die Grenzen zwischen Sport, Popkultur und digitaler Community verschwimmen lässt.Die Halloween-Ausgabe der HYPE FIGHT NIGHT läuft am 30. Oktober 2026 live und kostenlos über die Pluto-TV-App sowie auf pluto.tv.Weitere Termine der Fighting Series:- HYPE FIGHT NIGHT 2 am 20. November 2026- HYPE FIGHT NIGHT 3 am 18. Dezember 2026- HYPE FIGHT NIGHT 4 im Januar 2027Produziert wird THE ULTIMATE HYPE von Banijay Media Germany.Wer live am Ring dabei sein möchte, erhält Tickets über myshow.de.Weiteres Bild- und Videomaterial steht HIER zum Download bereit.___________________________________________Über Pluto TVPluto TV ist ein weltweit verfügbarer, kostenloser Streaming-TV-Dienst und Teil der Direct-to-Consumer-Sparte von Paramount, einer Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY). Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Pluto TV das kostenlose Streaming-Fernsehen maßgeblich geprägt und bietet heute ein modernes Unterhaltungserlebnis auf Basis integrierter Technologien, die auf die Bedürfnisse der heutigen Zuschauerinnen und Zuschauer zugeschnitten sind. Als Teil von Paramount verfügt Pluto TV über Zugang zu einem einzigartigen Portfolio bekannter Marken und Inhalte. Dazu gehören aktuelle Serien aus dem CBS-Portfolio, beliebte Nickelodeon-Programme sowie Kinofilme von Paramount Pictures, die ihre kostenlose Streaming-Premiere exklusiv auf Pluto TV feiern. Mit einem kuratierten Programmangebot bietet Pluto TV Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Werbepartnern weltweit ein hochwertiges und personalisiertes Streaming-Erlebnis. Der Dienst ist auf Smart-TVs und anderen Connected-TV-Geräten, mobilen Endgeräten sowie im Web verfügbar und erreicht Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 35 Märkten weltweit. Weitere Informationen unter www.pluto.tv.Über SkydanceSkydance ist ein weltweit tätiges Medien- und Entertainment-Unternehmen der nächsten Generation mit den Geschäftsbereichen Studios, Direct-to-Consumer und TV Media. Zum umfangreichen Portfolio des Unternehmens zählen einige der renommiertesten Marken der Branche, darunter Paramount, Warner Bros., HBO, Paramount+, Pluto TV, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Food Network, BET, HGTV und Comedy Central.Über Banijay Media GermanyBanijay Media Germany bündelt als Branded-Entertainment- und Vermarktungseinheit die kommerziellen Potenziale der Banijay Germany Gruppe. Gemeinsam mit Werbetreibenden, Mediaagenturen, Plattformen und den Produktionshäusern der Gruppe entstehen maßgeschneiderte Partnerschaften - von Product-Placements und Sponsoring über Social Content bis zu plattformübergreifenden Markenformaten. Zu den aktuellen Cases gehören die Vermarktung des neuen "Stromberg"-Kinofilms einschließlich einer Mockumentary für die McDonald's-Monopoly-Kampagne, Formate wie "Big Brother - Knossi Edition" und "MISSION UNKNOWN" sowie Kampagnen mit FRoSTA und ALDI SPORTS zur "TV total WOK WM" und mit Lufthansa zu "Schlag den Star". Mit myspass betreibt Banijay Media Germany zudem das größte deutsche Comedy- und Light-Entertainment-Netzwerk mit mehr als 20 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und bis zu 250 Millionen monatlichen Views. Mehr Infos unter https://www.banijaymedia.de/ sowie auf Instagram, Facebook und LinkedIn.Pressekontakt:Pressebüro Pluto TVE-Mail: plutotv.press@fleishman.comc/o FleishmanHillard GmbHBahnstraße 2,40212 DüsseldorfOriginal-Content von: Pluto TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178246/6378098