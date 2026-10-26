Frankfurt am Main (ots) -- ING erhebt keine Depotführungs-, Wechsel- und Ordergebühren- Selbstentscheider-Depot (Aktiv-Depot): Über 1.000 ETFs und Fonds, TER ab 0,03 Prozent- Standard-Depot (Relax-Depot): Zwei aktive ETFs, TER von 0,20 Prozent- "Wir wollen möglichst viele Menschen dabei unterstützen, ihre private Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen", sagt Burcu Civelek Yüce, Head of Private Individuals bei der ING Deutschland.Die ING Deutschland konkretisiert ihr Angebot für das staatlich geförderte Altersvorsorge-Depot. Ab dem 1. Januar 2027 ermöglicht die Bank ihren Kundinnen und Kunden, einfach und individuell über den Kapitalmarkt für das Alter vorzusorgen. Dazu wird die ING Deutschland zwei Varianten anbieten: Das Altersvorsorge-Depot Aktiv (Selbstentscheider-Depot) und das Altersvorsorge-Depot Relax (Standard-Depot).Für keine der Varianten erhebt die ING Depotführungs-, Wechsel- oder Ordergebühren für Einmalzahlungen und Umschichtungen, auch werden keine Ausführungsgebühren für Sparpläne fällig. Es fallen ausschließlich die Produktkosten der ausgewählten ETFs beziehungsweise Fonds an."Altersvorsorge muss nicht für alle gleich sein, aber sie muss für alle einfach beginnen", sagt Burcu Civelek Yüce, Head of Private Individuals und Generalbevollmächtigte der ING Deutschland. "Wir wollen möglichst viele Menschen dabei unterstützen, ihre private Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen."Das Angebot der ING Deutschland bietet einen einfachen und digitalen Einstieg in die private, kapitalgedeckte Altersvorsorge. Im Aktiv-Depot können Kundinnen und Kunden die Geldanlage selbst zusammenstellen und steuern, während das Relax-Depot Orientierung und Unterstützung bei der Anlageentscheidung bietet. Beide Varianten sind vollständig digital abschließbar und verbinden staatliche Förderung mit den langfristigen Renditechancen des Kapitalmarkts.Begleitet wird das Angebot der ING mit Formaten, in denen Finanzwissen vermittelt und Kundinnen und Kunden darin unterstützt werden, ihre Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen.Langfristiges Produktversprechen und laufende Verwaltungskosten ab 0,03 ProzentIm Altersvorsorge-Depot Aktiv können Kundinnen und Kunden aus mehr als 1.000 ETFs und einer breiten Fondspallette auswählen, mehrere Fonds und ETFs können gleichzeitig bespart werden. Die laufenden Produktkosten (TER) richten sich nach den ausgewählten ETFs oder Fonds und beginnen bereits bei 0,03 Prozent pro Jahr.Im Altersvorsorge-Depot Relax wählen Kundinnen und Kunden mittels Aktien-Anleihen-Quote selbst, wie chancenorientiert sie investieren möchten. Die Anlage erfolgt über zwei weltweit breit streuende, aktive ETFs. Die ING managt die Zusammensetzung der beiden Fonds aktiv und greift dabei auf die Expertise des ING Global Investment Centers zurück. Damit unterscheidet sich das Angebot von einer rein passiven Lösung. Die laufenden Produktkosten (TER) betragen insgesamt 0,20 Prozent pro Jahr."Wer heute eine Entscheidung für morgen trifft, braucht vor allem eines: Verlässlichkeit und das Vertrauen, dass das Produktversprechen von heute auch morgen gilt. Deshalb setzt die ING bei ihrem Altersvorsorge-Depot-Angebot auf attraktive und dauerhaft tragfähige Preismodelle", sagt Burcu Civelek Yüce.Flexible monatliche Sparrate bereits ab zehn EuroKundinnen und Kunden können bereits ab einer monatlichen Sparrate von zehn Euro vorsorgen. Die Sparrate ist frei wählbar und kann angepasst werden. Zusätzlich sind Einmalzahlungen möglich. Bestandskundinnen und -kunden können das für sie passende Altersvorsorge-Depot digital in wenigen Minuten eröffnen. Für Neukundinnen und -kunden hat die ING den Eröffnungsprozess ebenfalls schlank und vollständig digital gestaltet.Das Altersvorsorge-Depot verbindet die Kapitalmarktanlage mit einer direkten staatlichen Zulage. Die ersten 360 Euro Eigenbeitrag werden mit 50 Cent je eingezahltem Euro vom Staat gefördert; für weitere Einzahlungen bis 1.800 Euro sind es 25 Cent je Euro. Daraus ergibt sich eine jährliche Grundzulage von bis zu 540 Euro. Dazu können die Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind pro Jahr und ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro kommen. Erträge wie Kursgewinne, Dividenden und Zinsen bleiben während der Ansparphase steuerfrei; die Besteuerung erfolgt grundsätzlich in der Auszahlungsphase.Für bestehende Riester-Verträge plant die ING zudem einen digitalen Wechselservice im Laufe des Jahres 2027. Kundinnen und Kunden müssen darauf jedoch nicht warten: Sie können das Altersvorsorge-Depot bereits zum Marktstart abschließen und ihren bestehenden Riester-Vertrag später übertragen, sobald der Wechselservice verfügbar ist.ING setzt auf Finanzbildung und hohe ETF-ExpertiseDas Altersvorsorge-Depot wird von Informations- und Bildungsangeboten begleitet. Dazu gehören unter anderem Webinare, Videos, Podcasts, eine digitale Wissensbibliothek mit ausführlichen Informationen rund um Förderung, Kapitalmarktanlage sowie Chancen und Risiken. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, eine informierte Anlageentscheidung zu treffen.Mit dem Altersvorsorge-Depot knüpft die ING an ihre langjährige Erfahrung im Wertpapiergeschäft an. Seit 2013 wurde sie bei der Leserwahl von BÖRSE ONLINE zwölfmal zum "Besten Online-Broker" unter den Direktbanken gewählt. 2020 führte sie als erste Bank in Deutschland Wertpapier-Sparpläne ab einem Euro ein. Die Zahl der aktiven ETF-Anlegerinnen und -Anleger bei der ING hat sich seit 2022 von 629.000 auf 1,3 Millionen mehr als verdoppelt.Startbonus für Neukundinnen und NeukundenAnspruchsberechtigte Neukundinnen und Neukunden, die sich dieses Jahr in die Starteliste der ING eingetragen haben und bis zum 15. Februar 2027 ein Altersvorsorge-Depot eröffnen, erhalten einen Startbonus von einmalig 50 Euro.Weitere Informationen zum Altersvorsorge-Depot Relax und zum Altersvorsorge-Depot Aktiv finden Interessierte unter Altersvorsorge-Depot - ING (https://www.ing.de/sparen-anlegen/altersvorsorge-depot/).Pressekontakt:ING DeutschlandDoreen ZöllnerTel.: +49 (0) 152 09320071E-Mail: doreen.zoellner@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6378107