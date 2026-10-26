Dingolfing - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag in Dingolfing auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Das Polizeipräsidium Niederbayern teilte mit, dass der Vorfall gegen 12:30 Uhr im Bereich Schwedenschanze stattfand. Der Täter flüchtete anschließend mit einem schwarzen Kleinwagen.
Die Polizei fahndet "mit Hochdruck" nach dem flüchtigen Schützen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz, um den Mann und das Fahrzeug zu finden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Täter weiterhin bewaffnet ist. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei zu melden und sich nicht in Gefahr zu bringen.
Der gesuchte Mann wird als hochdeutsch sprechend beschrieben, mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einem Oberlippenbart und einem eher rundlichen Gesicht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, und die Ermittlungen dauern an.
Die Polizei fahndet "mit Hochdruck" nach dem flüchtigen Schützen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz, um den Mann und das Fahrzeug zu finden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Täter weiterhin bewaffnet ist. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei zu melden und sich nicht in Gefahr zu bringen.
Der gesuchte Mann wird als hochdeutsch sprechend beschrieben, mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einem Oberlippenbart und einem eher rundlichen Gesicht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, und die Ermittlungen dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur