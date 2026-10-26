Bayer überrascht mit starken Studiendaten zu Nubeqa, und das rund zwei Jahre früher als erwartet. Die Bank of America sieht darin ein Umsatzpotenzial, das weit über den Markterwartungen liegen könnte. Auf dem Krebskongress ESMO hat Bayer am Samstag Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie DASL-HiCap vorgestellt. Getestet wurde Nubeqa bei Männern mit lokal begrenztem Prostatakrebs, die ein sehr hohes Rückfallrisiko tragen. Zusammen mit Hormonentzugstherapie und Bestrahlung senkte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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