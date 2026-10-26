Das Ifo-Geschäftsklima steigt überraschend auf 90,2 Punkte - zum sechsten Mal nacheinander. Der DAX erholt sich daraufhin von seiner schwachen Vorwoche und überspringt 25.400 Punkte. Privatanleger bleiben allerdings skeptisch, ob der Schwung hält. Denn zur Wochenmitte entscheiden Fed und EZB über ihre Geldpolitik.Die Stimmung in Deutschlands Chefetagen ist so gut wie zuletzt im Frühjahr 2023. Der DAX nimmt das Signal dankbar auf: Nach einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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