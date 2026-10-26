Beginnt die Jahresendrallye: CoreWeave: Musk warnt | sk Hynix: Sonderdividende | Bayer: Zulassung

Eine der wichtigsten Wochen des Schlussquartals beginnt. Neben zahlreichen Zahlen der Blue Chips stehen auch die Zinsentscheide der FED und der EZB auf dem Programm. Startet die Jahresendrallye in dieser Woche?Woche der Wahrheit: Diese Aktien könnte eine Jahresendrallye auslösen An der Wall Street und im DAX steht eine der spannendsten Berichtswochen des Jahres bevor. Gleich mehrere Börsenschwergewichte legen ihre Quartalszahlen vor und könnten die Kurse kräftig in Bewegung setzen. In den USA richten sich die Blicke vor allem auf Microsoft und Alphabet, die am Mittwoch berichten. Am Donnerstag folgen Amazon, Intel und Eli Lilly. Zum Wochenausklang präsentieren die Ölriesen ExxonMobil und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran