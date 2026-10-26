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Markus Weingran
26.10.2026 15:27 Uhr
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Beginnt die Jahresendrallye: CoreWeave: Musk warnt | sk Hynix: Sonderdividende | Bayer: Zulassung

Eine der wichtigsten Wochen des Schlussquartals beginnt. Neben zahlreichen Zahlen der Blue Chips stehen auch die Zinsentscheide der FED und der EZB auf dem Programm. Startet die Jahresendrallye in dieser Woche?Woche der Wahrheit: Diese Aktien könnte eine Jahresendrallye auslösen An der Wall Street und im DAX steht eine der spannendsten Berichtswochen des Jahres bevor. Gleich mehrere Börsenschwergewichte legen ihre Quartalszahlen vor und könnten die Kurse kräftig in Bewegung setzen. In den USA richten sich die Blicke vor allem auf Microsoft und Alphabet, die am Mittwoch berichten. Am Donnerstag folgen Amazon, Intel und Eli Lilly. Zum Wochenausklang präsentieren die Ölriesen ExxonMobil und …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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