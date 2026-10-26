Zürich (ots) -- Lynk & Co präsentiert sein neues sportliches Touring-Modell erstmals in der Schweiz - gemeinsam mit seiner aktuellen elektrifizierten ModellpaletteNach dem Europadebüt am Pariser Autosalon wird der Lynk & Co 07 GT vom 5. bis 8. November 2026 an der Auto Zürich erstmals in der Schweiz präsentiert.Bereits vor der offiziellen Messeeröffnung wird David Green, Vice President Strategy, Product and Offer bei Lynk & Co International, den 07 GT am 4. November auf der offiziellen Medienbühne vorstellen. Gemeinsam mit Fiona Tschan, Commercial Director Switzerland bei Lynk & Co, lädt er zudem zu einem Mediengespräch ein. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der Marke in der Schweiz sowie die künftigen Produktpläne.Mit seiner markanten Shooting-Brake-Silhouette gibt der 07 GT einen Ausblick auf die nächste Generation des Modellportfolios von Lynk & Co. Das Modell verbindet sportliches Design mit hoher Alltagstauglichkeit und erweitert das europäische Angebot der Marke um ein neues Fahrzeugsegment. Die Markteinführung in Europa ist für 2027 geplant.Bei dem in Zürich ausgestellten Fahrzeug handelt es sich um die Version für den chinesischen Markt. Die künftige europäische Ausführung wird hinsichtlich Spezifikationen, Technologien und Ausstattung an die lokalen gesetzlichen Anforderungen und Kundenbedürfnisse angepasst.Neben dem 07 GT können Besucherinnen und Besucher am Messestand auch den Plug-in-Hybrid Lynk & Co 08 mit hoher elektrischer Reichweite sowie den vollelektrischen Lynk & Co 02 entdecken. Beide Modelle stehen im Rahmen der EV Experience auch für Probefahrten zur Verfügung.Am Stand von Lynk & Co erwarten die Messebesucherinnen und -besucher zudem einige Überraschungen. Interessierte haben die Gelegenheit, die Fahrzeuge aus nächster Nähe kennenzulernen, sich persönlich mit dem Team auszutauschen und mehr über die wachsende Präsenz der Marke in der Schweiz zu erfahren.Lynk & Co an der Auto ZürichMesse Zürich, Wallisellenstrasse 49, 8050 ZürichHalle 7, Stand C01Publikumstage: 5. - 8. November 2026EV Experience - Probefahrten: Online-Anmeldung unter https://ev-experience.ch/de.Über Lynk & Co InternationalLynk & Co ist mehr als ein Automobilhersteller - es ist ein innovativer Anbieter moderner Mobilitätslösungen. Mit einem vielfältigen Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen - vom langstreckentauglichen Plug-in-Hybrid 08 über das vollelektrische Modell 02 bis hin zum beliebten Plug-in-Hybrid 01 - verbindet die Marke dynamisches, modernes Design mit innovativen Connectivity-Lösungen und schafft so ein zukunftsorientiertes Fahrerlebnis. Gegründet 2016 mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden, ist Lynk & Co heute in 25 Märkten in Europa aktiv und verfolgt eine ambitionierte Expansionsstrategie, die neu definiert, was moderne Mobilität sein kann.Während Lynk & Co seine mutige Expansion in den Einzelhandelsvertrieb durch Partnerschaften mit lokalen Händlern konsequent vorantreibt, wurden europaweit bereits über 140 partnerbetriebene Verkaufsstandorte eröffnet. Dieses wachsende Netzwerk ermöglicht Lynk & Co, mehr Kunden zu erreichen und seiner eigenen Mission dabei treu zu bleiben: die Zukunft der Mobilität zu verändern - für Menschen, für Fortschritt und für Wirkung.Um mehr zu erfahren oder eine Probefahrt zu buchen, besuchen Sie: LynkCo.comPressekontakt:Allgemeine Presseanfragen:media@lynkco.compress.lynkco.comOriginal-Content von: LYNK & CO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060958/100943191