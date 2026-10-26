Wien (www.fondscheck.de) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) ordnet seine Vertriebsstruktur neu und hat Fabrice Chemouny zum Chief Client Officer ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Rolle werde er den ebenfalls neu etablierten Geschäftsbereich Global Client Development leiten. Chemouny, der bislang als Head of International Distribution tätig sei, übernehme seine neue Position zum 1. Januar 2027. Er werde an Philippe Setbon, den Chief Executive Officer (CEO) von Natixis IM, berichten, wie es in einer Mitteilung heiße. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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