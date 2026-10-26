Mit verschiedenen Gesetzen und Regelungen versucht die EU-Kommission, die Anforderungen an die Cybersicherheit zu erhöhen. Aktuell geht es in den Diskussionen vor allem um den Cybersecurity Act 2 (CSA2) unddenIndustrial Accelerator Act (IAA). Letzterer ist nach Einschätzung von Dries Acke, Deputy CEO von Solarpower Europe, im Gesetzgebungsverfahren bereits weiter gediehen und dürfte daher auch früher verabschiedet werden. Schon der 2024 verabschiedete Net-Zero Industry Act sollte die Resilienz europäischer Lieferketten stärken. Er fordert Nicht-Preis-Kriterien bei öffentlichen Ausschreibungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland