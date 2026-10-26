Die neue Plattform vereint zentrales Backup-Management, dateiübergreifende Deduplizierung, automatisierte Workflows und Remote-Replikation.

Actiphy, Inc., Anbieter von Backup-, Disaster-Recovery- und Virtualisierungslösungen, kündigt Actiphy ImageServer an, eine zentrale Plattform zum Speichern, Verwalten, Überprüfen und Replizieren von mit ActiveImage Protector erstellten Backups.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026646972/de/

Actiphy ImageServer Console

ImageServer vereint die Managementfunktionen von Actiphy ImageCenter mit dem sicheren Speicher von Actiphy StorageServer. Durch die Verlagerung von Aufgaben wie Verify, Replication, Consolidation und BootCheck auf einen dedizierten Server reduziert ImageServer die Belastung der geschützten Systeme und vereinfacht die Administration.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Inter-File Deduplication Erkennt identische Datenblöcke in Backup-Images innerhalb desselben Buckets und verwendet sie erneut. In Actiphy-Tests sank die Speichernutzung bei unkomprimierten Backups um etwa 71 % und bei Backups mit Deduplizierung und Komprimierung in ActiveImage Protector um etwa 54 % . Die Ergebnisse variieren je nach Umgebung.

Erkennt identische Datenblöcke in Backup-Images innerhalb desselben Buckets und verwendet sie erneut. In Actiphy-Tests sank die Speichernutzung bei unkomprimierten Backups um etwa und bei Backups mit Deduplizierung und Komprimierung in ActiveImage Protector um etwa . Die Ergebnisse variieren je nach Umgebung. Workflow automatisiert Verify, Replication, Consolidation und BootCheck und ermöglicht die Definition von Reihenfolge und Ausführungszeitfenstern.

automatisiert Verify, Replication, Consolidation und BootCheck und ermöglicht die Definition von Reihenfolge und Ausführungszeitfenstern. Remote- und Cloud-Replikation unterstützt Netzwerkfreigaben, FTP/FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, S3-kompatiblen Speicher, Wasabi und Microsoft Azure.

unterstützt Netzwerkfreigaben, FTP/FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, S3-kompatiblen Speicher, Wasabi und Microsoft Azure. Verify und BootCheck ermöglichen die Überprüfung der Backup-Integrität und bestätigen, dass Backup-Images auf unterstützten Hyper-V-Hosts bootfähig sind.

ermöglichen die Überprüfung der Backup-Integrität und bestätigen, dass Backup-Images auf unterstützten Hyper-V-Hosts bootfähig sind. Zentrales Management Die Webkonsole zeigt Speichernutzung, Clients, Übertragungen, Aufgaben, Ereignisse und den Verlauf. Image Browser ermöglicht die Wiederherstellung auf Dateiebene.

Die Webkonsole zeigt Speichernutzung, Clients, Übertragungen, Aufgaben, Ereignisse und den Verlauf. Image Browser ermöglicht die Wiederherstellung auf Dateiebene. Sicherheit und Benachrichtigungen Unterstützt HTTPS, Benutzerauthentifizierung, TOTP-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie geplante Benachrichtigungen.

ImageServer hilft Unternehmen, Datenredundanz zu reduzieren, Post-Backup-Prozesse zu automatisieren und die Wiederherstellungsbereitschaft zu verbessern.

Über ActiveImage Protector

ActiveImage Protector ist eine umfassende Backup- und Recovery-Lösung für physische und virtuelle Windows- und Linux-Umgebungen mit Funktionen für Recovery, Virtualisierung, Standby-Failover und Systemmigration.

Über Actiphy, Inc.

Actiphy, Inc. ist ein globaler Anbieter von Backup-, Disaster-Recovery- und Virtualisierungslösungen für physische, virtuelle und Cloud-Umgebungen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem ImageServer-Whitepaper oder auf Actiphy.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026646972/de/

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Actiphy EMEA

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EMEA-sales@actiphy.com