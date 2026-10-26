Straubing (ots) -
Nötig ist, was zusätzliche Wohnungen schafft. Die rot-grün-roten Enteignungspläne in Berlin gehören nicht dazu. Innenminister Alexander Dobrindt setzt mit seinem "Anti-Enteignungsgesetz" den richtigen Schwerpunkt: Wer mehr Wohnungen will, muss Investitionen schützen, statt Eigentümer mit Vergesellschaftung zu bedrohen. Mietern ist mit einem Eigentümerwechsel allein nicht geholfen.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6378268
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