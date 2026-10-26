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Medical Switzerland lanciert HealthCard in Uganda und erreicht mehr als 60'000 Menschen



26.10.2026 / 17:03 CET/CEST





Medical Switzerland lanciert HealthCard in Uganda und erreicht mehr als 60'000 Menschen Partnerschaft mit der NGO MedAid bringt HealthCards über mobile Kliniken in die Gemeinden, HealthHub folgt in Kürze und verbindet Kliniken mit den Patientenakten LIRA, Uganda, 26. Oktober 2026: Medical Switzerland hat heute die Einführung seiner HealthCard in Uganda bekannt gegeben. Dank einer Partnerschaft mit der NGO MedAid wurden bereits mehr als 60'000 Karten verteilt. Die mobilen Kliniken von MedAid haben sich als praktischer und wirksamer Weg erwiesen, die Karten direkt zu den Menschen in den betreuten Gemeinden zu bringen. In den vom Programm betreuten Gemeinden hat die HealthCard das papierbasierte Green-Paper-System als Mittel, mit dem Menschen ihre wichtigsten Gesundheitsinformationen bei sich tragen, faktisch abgelöst. Die Karte nutzt NFC-Technologie, sodass autorisierte Einsatzkräfte mit einem einzigen Antippen auf wesentliche Notfallinformationen zugreifen können. Der Zugang zu den umfassenderen Gesundheitsdaten einer Person ist durch eine zweistufige Verifizierung geschützt. Medical Switzerland wird zudem bald HealthHub, sein Spitalinformationssystem, in die Kliniken in Uganda bringen. HealthHub soll die Klinikdaten mit der HealthCard jedes Patienten verbinden, einen nahtlosen Informationsaustausch zwischen Leistungserbringern und Patienten ermöglichen und dazu beitragen, die Daten während der Behandlung aktuell zu halten. HealthHub ist in Uganda noch nicht gestartet; Medical Switzerland rechnet mit der Einführung in den kommenden Monaten. "Mehr als 60'000 Menschen zu erreichen, ist ein wichtiger Schritt, um Gesundheitsinformationen zugänglicher zu machen", sagte Jennifer Urwyler, CEO von Medical Switzerland. "Die Zusammenarbeit mit MedAid und seinen mobilen Kliniken hat uns geholfen, die HealthCard direkt zu den Gemeinden zu bringen. Indem wir Kliniken über HealthHub vernetzen, wollen wir einen kontinuierlicheren Fluss von Gesundheitsinformationen zwischen den Patienten und den Menschen unterstützen, die sie betreuen." Mittelfristig ist es das strategische Ziel von Medical Switzerland, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium Ugandas zu prüfen, ob die HealthCard landesweit eingeführt werden kann. Eine landesweite Einführung würde in Partnerschaft mit dem Ministerium und den relevanten Anspruchsgruppen verfolgt. Über Medical Switzerland Medical Switzerland entwickelt digitale Gesundheitslösungen, mit denen Menschen sicher auf ihre Gesundheitsinformationen zugreifen und diese verwalten können. Die HealthCard bietet NFC-basierten Zugriff auf Notfalldaten, wobei eine zweistufige Verifizierung den Zugang zu umfassenderen Gesundheitsdaten schützt. HealthHub, das Spitalinformationssystem des Unternehmens, soll Leistungserbringer mit den HealthCard-Informationen der Patienten verbinden. Mit der neu aufgebauten Kooperation mit Klenico erweitert Medical Switzerland sein Angebot zudem auf die psychische Gesundheit. Gemeinsam wollen die Partner Menschen mit psychischen Erkrankungen einen sicheren und unkomplizierten Zugang zu ihren Gesundheitsinformationen ermöglichen und damit eine ganzheitliche Versorgung stärken, die körperliche und psychische Gesundheit gleichermassen berücksichtigt. Über MedAid MedAid ist eine Nichtregierungsorganisation, die bei der Initiative in Uganda mit Medical Switzerland zusammenarbeitet und mit ihren mobilen Kliniken die Verteilung der HealthCards unterstützt. Medienkontakt Ally Kemper

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