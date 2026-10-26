Harbin Institute of Technology (HIT)

HARBIN, China, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Harbin Institute of Technology (HIT) hat das groß angelegte Bühnenstück The Stargazers über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt. Die jüngsten drei Aufführungen in Harbin stießen beim Publikum auf große Resonanz und würdigten das Vermächtnis von Wissenschaftlern und Pädagogen. Professionelle Schauspieler sowie Hochschullehrer und Studierende standen gemeinsam auf der Bühne und erweckten die Geschichten von Wissenschaftlern und Pädagogen zum Leben, die sich im Nordosten Chinas niedergelassen hatten, Studierende unterrichteten und nach wissenschaftlichen Durchbrüchen strebten.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Diese Persönlichkeiten sind sie unter der Bezeichnung "800 Säulen der Fakultät" des HIT bekannt. In den 1950er Jahren kamen mehr als 800 junge Lehrkräfte und Studierende aus ganz China an das Harbin Institute of Technology. Dieses Team von Lehrkräften, dessen Durchschnittsalter bei lediglich 27,5 Jahren lag, baute neue Fachbereiche auf, übernahm Lehrverpflichtungen und bildete dringend benötigte Fachkräfte für die Industrialisierung des neuen China aus.

Das Drama verzichtet auf stereotype Heldenbilder und befasst sich intensiv mit historischen Details und der menschlichen Natur. "Wenn wir auf dieser Bühne stehen, lassen wir die außergewöhnliche Vergangenheit unserer Vorgänger wieder aufleben und bringen den aufrichtigen Glauben einer ganzen Generation zum Ausdruck", sagte Zou Mingye, ein Student der Fakultät für Architektur und Design.

Die Geschichte der "800 Säulen der Fakultät" des HIT, die sich in der nördlichen Grenzregion niedergelassen und mit Wissenschaft und Technik zum Aufbau des Landes beitrugen, spiegelt die Entwicklung des Hochschulwesens im neuen China wider, insbesondere die der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung. Im Zentrum des Stücks steht das Bild des "Blicks zu den Sternen"; das Leitmotiv ist die "Weitergabe des Erbes". Die zentrale Botschaft lautet: den "Blick zu den Sternen richten und zugleich fest verwurzelt bleiben" - auch durch schwierige Zeiten hindurch den eigenen Idealen folgen. Jede Generation besteht aus Menschen, die zu den Sternen blicken. Mit der Zeit werden sie selbst zu Vorbildern, an denen sich spätere Generationen orientieren.

Literatur und Kunst bringen den Geist ihrer Zeit zum Ausdruck und tragen ihn weiter. Beobachter stellen fest, dass The Stargazers eine gelungene Balance zwischen ideologischer Tiefe und künstlerischer Wirkung findet. Mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Drehbuch und einer eindrucksvollen visuellen Bühnengestaltung vermittelt das Stück den Geist von Wissenschaftlern und Pädagogen auf natürliche Weise und entfaltet zugleich eine subtile Wirkung.

Dieses Stück wurde über Live-Streaming-Plattformen der neuen Medien ausgestrahlt und verzeichnete 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet.

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558