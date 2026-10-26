Laut einem Sicherheitsforscher soll Samsung seine Kund:innen über ihren Fernseher belauschen. Das wäre sogar dann möglich, wenn der Smart-TV ohne eingebautes Mikrofon auskommt. Wie das technisch funktionieren soll. Smart-TVs sind mittlerweile Teil von vielen Haushalten. Was viele User:innen nicht wissen, ist, dass sie sich damit offenbar auch einen Spion in die eigenen vier Wände geholt haben. Nachdem zuletzt LG-Fernsehern das Abhören von Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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