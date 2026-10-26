Deutschlands Nachrichtendienste planen eine gemeinsame Cloud für den Austausch geheimer Informationen. Technische Grundlage soll eine Lösung des US-Konzerns Google sein, obwohl digitale Souveränität als wichtiges Ziel gilt. Für die Alphabet-Aktie könnte das Projekt langfristig neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.Gemeinsame Cloud soll Datenaustausch erleichtern Der Bundesnachrichtendienst (BND), das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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