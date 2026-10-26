Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



26.10.2026 / 17:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A41YFJ9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 26.10.2026 Kursziel: 1,10 EUR (zuvor: 1,40 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Ergebnis nach neun Monaten verbessert, Bereinigung von Vertriebskanälen belastet Q3



Cherry hat vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Während der gezielte Abbau der Lagerbestände bei den Distributoren Umsatz und Ergebnis in Q3 belastete, liegt das bereinigte EBITDA auf Neunmonatssicht deutlich über dem Vorjahr.



[Tabelle]



Reduzierter Sell-in bei Distributoren belastet Umsatzentwicklung: Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten auf 58,9 Mio. EUR (-16,7% yoy). Der Rückgang entfiel insbesondere auf das Segment Peripherals, in dem Cherry den Sell-in an Distributoren gezielt reduziert hat, um die Lagerbestände im Vertriebskanal zu normalisieren, nachdem erhöhte Bestände bereits die Vorquartale belastet hatten. Obwohl die Maßnahme im Rahmen des vergangenen Earnings Calls angekündigt wurden, fielen die Auswirkungen mit einem Umsatzrückgang von 23,5% yoy auf 18,9 Mio. EUR im dritten Quartal höher aus als von uns erwartet.



Umsatzrückgang belastet Q3-Ergebnis: Die rückläufigen Umsätze und die entsprechend geringeren Deckungsbeiträge belasteten das bereinigte EBITDA in Q3, das auf -2,9 Mio. EUR nach -1,7 Mio. EUR im Vorjahr sank. Auf Neunmonatssicht erhöhte sich das bereinigte EBITDA aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr dagegen auf -6,9 Mio. EUR (Vj.: -11,9 Mio. EUR ohne Erlöse aus dem Active-Key-Verkauf). Die Bruttomarge konnte durch das Projekt Blossom in den ersten 9M um +7,4PP gesteigert werden.



Verkaufsprozess weiterhin ohne Abschluss: Der Verkauf des Segments Digital Health & Solutions steht weiterhin aus. Dadurch verschiebt sich der Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2025 und in der Folge auch die Veröffentlichung der unterjährigen Berichte, sodass die Quartalsmitteilung nicht wie geplant am 18. November erscheint. Eine weitere Liquiditätszusage von Großaktionär Argand i.H.v. bis zu 5,0 Mio. EUR bis Ende 2026 dürfte der Gesellschaft bis zum Jahresende zusätzlichen finanziellen Spielraum verschaffen. Die vorherige Zusage aus dem Mai wurde im Rahmen der Kapitalerhöhung umgesetzt.



Prognosen angepasst: Auf Basis der jüngsten Informationen haben wir unsere Prognosen angepasst und erwarten nun für das Gesamtjahr 2026 Erlöse i.H.v. 81,4 Mio. EUR und ein um 2 Mio. EUR ao. Aufwendungen bereinigtes EBITDA i.H.v. -8,9 Mio. EUR. Die Zahlen beinhalten, ebenso wie die zuletzt veröffentlichten 9M-Werte noch das DH&S-Segment.



Fazit: Der gezielte Lagerabbau im Vertriebskanal belastete Umsatz und Ergebnis in Q3 spürbar. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft dürfte stark von dem aus externer Sicht schwierig abzuschätzenden Ausgang des M&A-Prozesses abhängen, weshalb wir unsere 'Halten'-Empfehlung bei einem reduzierten Kursziel von 1,10 EUR (zuvor: 1,40 EUR) bestätigen.







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