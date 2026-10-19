Der Montagb rachte bei den deutschen Nebenwerten eine dichte Nachrichtenlage. Der Schmierstoffhersteller Fuchs schraubt nach einem starken dritten Quartal seine Gewinnerwartung nach oben, und für Steyr Motors liegt eine Übernahmeofferte aus den USA vor. Norma Group verordnet sich eine deutlich knappere Dividende. Bei Cherry und Berentzen fielen die Zahlen nach neun Monaten dagegen schwach aus. Fuchs hebt das Gewinnziel erneut an: Fuchs SE (ISIN: DE000A3E5D64) hat am Nachmittag vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt und dabei die Prognose für 2026 angehoben. Das Unternehmen rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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