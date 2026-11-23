Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
Die endgültigen Q3-Zahlen von ad pepper media (APM) entsprachen den vorläufigen Angaben zu Umsatz und EBITDA. Dank der starken Performance der Tochtergesellschaft solute stieg der Umsatz im dritten Quartal um 17% J/J, während das EBITDA um 15% auf €1,35 Mio. zunahm. Auf Basis eines EBITDA von €4,5 Mio. in den ersten neun Monaten und eines erwarteten starken vierten Quartals (Black Friday, Cyber Monday, Weihnachtsgeschäft) prognostizieren wir ein EBITDA am oberen Ende der Unternehmensguidance (€7,5 Mio.) für das Gesamtjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 89%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-11-23_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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