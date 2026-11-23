Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH



23.11.2026 / 11:14 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 23.11.2026 Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Zusammenfassung:

Die endgültigen Q3-Zahlen von ad pepper media (APM) entsprachen den vorläufigen Angaben zu Umsatz und EBITDA. Dank der starken Performance der Tochtergesellschaft solute stieg der Umsatz im dritten Quartal um 17% J/J, während das EBITDA um 15% auf €1,35 Mio. zunahm. Auf Basis eines EBITDA von €4,5 Mio. in den ersten neun Monaten und eines erwarteten starken vierten Quartals (Black Friday, Cyber Monday, Weihnachtsgeschäft) prognostizieren wir ein EBITDA am oberen Ende der Unternehmensguidance (€7,5 Mio.) für das Gesamtjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 89%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: APM_GR-2026-11-23_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News