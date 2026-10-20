Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH



20.10.2026 / 15:19 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.10.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) meldete für das dritte Quartal ein starkes vorläufiges Umsatzwachstum (+17 % J/J) sowie einen Anstieg des EBITDA (+15 % J/J). Die überzeugende Konzernperformance wurde maßgeblich vom solute-Segment (Preisvergleichsportale) getragen, während das Webgains-Segment (Affiliate-Marketing) hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Das Management bestätigte die EBITDA-Prognose für 2026 (€6,5 Mio. - €7,5 Mio.) und geht aktuell davon aus, dass das EBITDA in der oberen Hälfte dieser Spanne liegen wird. Wir erwarten ein starkes Weihnachtsgeschäft und halten an unserer EBITDA-Prognose von €7,5 Mio. fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 87%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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