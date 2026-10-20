Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) meldete für das dritte Quartal ein starkes vorläufiges Umsatzwachstum (+17 % J/J) sowie einen Anstieg des EBITDA (+15 % J/J). Die überzeugende Konzernperformance wurde maßgeblich vom solute-Segment (Preisvergleichsportale) getragen, während das Webgains-Segment (Affiliate-Marketing) hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Das Management bestätigte die EBITDA-Prognose für 2026 (€6,5 Mio. - €7,5 Mio.) und geht aktuell davon aus, dass das EBITDA in der oberen Hälfte dieser Spanne liegen wird. Wir erwarten ein starkes Weihnachtsgeschäft und halten an unserer EBITDA-Prognose von €7,5 Mio. fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 87%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-10-20_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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