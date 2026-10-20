Aktie bloß nicht verkaufen - selbst wenn der schleppende Chartverlauf gehörig nervt. So schätzt boersengefluester.de die aktuelle Lage bei ad pepper media International ein, nachdem wir uns die Investorenpräsentation von CEO Jens Körner zur Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal 2026 auf der Airtime-Plattform angesehen haben. Dabei sind die Q3-Daten des in den Bereichen Performancemarketing und Preisvergleichsplattformen tätigen Unternehmens mit einem um 14,7 Prozent auf 1,35 Mio. Euro verbesserten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) tatsächlich sogar mehr als nur eine Wasserstandsmeldung - selbst wenn der Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September regelmäßig durch die Sommerferien und allgemeine Konsumzurückhaltung geprägt ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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