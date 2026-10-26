Bending Spoons S.p.A. (NASDAQ: BSP) hat die bereits angekündigte Übernahme von Miro abgeschlossen, der Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die von mehr als 250.000 Organisationen genutzt wird, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu planen und Projekte umzusetzen.

"Miro hat ein starkes Geschäft rund um ein Produkt aufgebaut, das komplexe Zusammenarbeit einfach erscheinen lässt", sagte Luca Ferrari, CEO und Mitbegründer von Bending Spoons. "Dank seiner Vielseitigkeit hat sich Miro in einer Vielzahl von Branchen und Arbeitsabläufen bewährt und gleichzeitig eine solide Grundlage für weitere Expansion geschaffen. Wir sind davon überzeugt, dass es ein erhebliches Potenzial gibt, auf diesen Stärken aufzubauen. Wir freuen uns darauf, die Technologien und das Fachwissen von Bending Spoons zu nutzen, um Miro für unsere Kunden noch nützlicher zu machen und sein weiteres Wachstum zu fördern."

"Teams verlassen sich bei Innovation, Abstimmung, Koordination und Entscheidungsfindung auf Miro, und dieser Bedarf nimmt stetig zu", sagte Andrey Khusid, CEO und Mitbegründer von Miro. "Mit Bending Spoons hat Miro einen Eigentümer, der langfristig investiert und großen Wert auf Produktqualität legt genau das, was unsere Nutzer und Kunden verdienen. Wir danken unseren Kunden, jedem einzelnen Mironeer sowie den Partnern und Investoren, die uns auf unserem bisherigen Weg unterstützt haben."

Einzelheiten zur Transaktion

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erwarb Bending Spoons 100 der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Miro im Rahmen einer reinen Bartransaktion. Zum Zeitpunkt des Abschlusses investierten bestimmte ehemalige Miro-Aktionäre rund 295 Millionen US-Dollar ihres Erlöses in rund 6,2 Millionen neu ausgegebene Stammaktien von Bending Spoons. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben, die von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit ist.

Der von Bending Spoons am 13. August 2026 vorgelegte Finanzausblick basierte ausschließlich auf dem zum 12. August 2026 bestehenden Unternehmensportfolio und schloss jeglichen Beitrag von Miro aus. Bending Spoons geht davon aus, Miro bei der nächsten Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse in den Ausblick einzubeziehen.

Rechtsberater und Finanzberater

Latham Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von Bending Spoons. Ernst Young LLP und EY Advisory S.p.A. erbrachten Dienstleistungen im Bereich der finanziellen und steuerlichen Due Diligence, während McDermott Will Schulte Studio Legale Associato als italienischer Steuerberater für Bending Spoons tätig war. BNP Paribas und J.P. Morgan fungierten als gemeinsame Finanzberater von Bending Spoons.

Goodwin Procter LLP fungierte als Rechtsberater und Morgan Stanley Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Miro.

Informationen zu Bending Spoons

Bending Spoons basiert auf der Überzeugung, dass operative Exzellenz ein effizientes Wachstum durch Übernahmen ermöglicht. Das Unternehmen erwirbt digitale Unternehmen, führt tiefgreifende Umstrukturierungen und kontinuierliche Optimierungen durch, um die Erträge nachhaltig zu steigern, und reinvestiert in weitere Übernahmen, wodurch der Zinseszinszyklus fortgesetzt wird. Das Unternehmen verfolgt diese Strategie seit mehr als einem Jahrzehnt und hat bis heute noch nie ein wesentliches Geschäftsfeld veräußert.

Bending Spoons ist bestrebt, die erfolgreichste Version eines übernommenen Unternehmens zu entwerfen, und arbeitet daran, die Lücke zwischen dessen aktuellem Zustand und dieser Vision so schnell und vollständig wie möglich zu schließen. Die Transformation ist in der Regel tiefgreifend und umfasst die Umstrukturierung von Teams, die Überarbeitung der Technologie, die Neugestaltung von Benutzeroberflächen, die Beschleunigung der Produktentwicklung sowie die Verbesserung von Marketing und Monetarisierung. KI ist oft sowohl ein zentraler Bestandteil der Vision als auch ein Schlüsselinstrument bei der Umsetzung der Transformation.

Die Leistung von Bending Spoons wird durch seine Plattform vorangetrieben bestehend aus seinen Mitarbeitern, proprietären Technologien und eigenen Daten und spiegelt einen starken Fokus auf die Erzielung einer außergewöhnlichen Talentdichte, kultureller Stärke und technischer Kompetenz wider.

Zu den Hauptgeschäften von Bending Spoons zählen Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Miro, Tractive, Vimeo und WeTransfer.

Über Miro

Miro ist der kollaborative Arbeitsbereich, in dem Mitarbeiter und Teams zusammenkommen, um gemeinsam zu überlegen, Entscheidungen zu treffen und etwas zu schaffen. Da KI die Arbeit beschleunigt, besteht die Herausforderung für Unternehmen nicht darin, mehr zu leisten, sondern darin, die Leistung des Einzelnen in eine skalierbare Wirkung umzuwandeln. Mit mehr als 100 Millionen Nutzern bei 250.000 Kunden bietet die gemeinsame, sichere Arbeitsfläche von Miro den Kontext, der Teams in die Lage versetzt, komplexere Probleme zu lösen, bessere Entscheidungen zu treffen und die Arbeit schneller voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter miro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, des 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie des 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich Aussagen zur Übernahme und den daraus erwarteten Vorteilen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussehen", "sollte", "glauben", "hoffen", "anstreben", "prognostizieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "vorhersagen", "könnte", "wird", "möglicherweise", "könnte", "beabsichtigen" sowie Varianten dieser Begriffe, deren Verneinungen und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, diese Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb der Kontrolle von Bending Spoons liegen.

Die tatsächlichen Ergebnisse von Bending Spoons könnten aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: Wettbewerb, Veränderungen im Kundenstamm, regulatorische Maßnahmen, Veränderungen externer Rahmenbedingungen, Risiken, dass die Übernahme die aktuellen Pläne und den laufenden Geschäftsbetrieb beeinträchtigt, potenzielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung infolge der Übernahme, die Ablenkung des Managements durch die Übernahme sowie weitere Risikofaktoren, die von Bending Spoons von Zeit zu Zeit in Berichten erörtert werden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser vorgelegt werden. Bending Spoons übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://bendingspoons.com sowie auf unserer Investoren-Seite https://investors.bendingspoons.com.

Logos und Fotos von Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd.

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