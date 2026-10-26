Die Schneider-Electric-Aktie hat seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme rund 25% an Wert verloren. Die kanadische Bank RBC hält dennoch an ihrem Kursziel von 320 Euro und der Einstufung "Outperform" fest. Damit stellt sich die Frage: Übertreibt der Markt die Sorgen um den Zukauf, oder ist der Kursrutsch berechtigt? RBC verteidigt Übernahme Analyst Mark Fielding von RBC hat seine Einschätzung am Samstag bestätigt und bleibt bei einem Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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