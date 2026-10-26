Die neue braune Farbvariante verbindet traditionelle Brillenhandwerkskunst mit modernster Display-Technologie und ergänzt die Modelle "Even G2 Clip (polarisiert)" sowie "Even G2 Chain"

Even Realities, das Unternehmen hinter den kameralosen, displayorientierten Smart-Brillen, hat heute "Brown 2" vorgestellt, eine neue, von Schildpatt inspirierte Farbvariante für die Even G2, sowie zwei Accessoires: den Even G2 Clip (polarisiert) und die Even G2 Chain. Brown 2 wurde entwickelt, um die Wärme und den Charakter traditioneller Schildpatt-Brillen in die Smart-Brille zu übertragen. Die Variante zeichnet sich durch ein neu entwickeltes Material aus, bei dem das Schichtmuster durchgehend in den Rahmen eingearbeitet ist, anstatt lediglich als Oberflächenveredelung aufgetragen zu werden.

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Even G2 Chain. Photo Credit: Even Realities

Jedes Gestell wird einzeln geformt, gepresst, getrommelt und 20 Stunden lang poliert, wodurch subtile Variationen entstehen, die jedes Paar zu einem Unikat machen. Brown 2 ist zudem das bislang leichteste "Even G2"-Design, behält jedoch die kameralose, displayorientierte Technologie bei, die Live-Übersetzungen, Benachrichtigungen und einen Teleprompter direkt in das Sichtfeld des Trägers bringt.

"Damit Smart-Brillen Teil des Alltags werden können, müssen sie sich in erster Linie wie eine normale Brille anfühlen und nicht wie ein technisches Gerät", sagte Will Wang, Gründer und CEO von Even Realities. "Die beste Technologie fügt sich ganz natürlich in Ihr Leben ein, und das beginnt damit, Brillen zu entwerfen, die die Menschen wirklich gerne tragen. Mit Brown 2 bringen wir die Handwerkskunst und Individualität traditioneller Brillen in Smart-Brillen ein, ohne dabei Abstriche bei der Technologie zu machen, die sie so nützlich macht."

Even G2 Brown 2: Ein klassisches Brillen-Design, neu interpretiert

Herkömmliche Brillen im Schildpatt-Design werden in der Regel aus Acetat gefertigt, einem Material, das wegen seiner Wärme und optischen Tiefe geschätzt wird, jedoch empfindlich gegenüber Hitze und Feuchtigkeit ist. Für Smart-Brillen, die eine präzise interne Architektur zur Unterstützung ihrer Displays erfordern, hat Even Realities ein neues Material entwickelt, das die Farbtiefe von Schildpatt einfängt und gleichzeitig die strukturelle Präzision, Ausgewogenheit und Displayklarheit der Even G2 beibehält. Brown 2 ist sowohl im Rahmenmodell A als auch im Rahmenmodell B erhältlich.

Even G2 Clip (polarisiert): Stil und Schutz für sonnigere Tage

Die neuen polarisierten Even G2-Clips erweitern die Vielseitigkeit der Even G2 im Outdoor-Bereich und verbinden praktischen Sonnenschutz mit einem raffinierten Brillendesign. Ausgestattet mit silbergrauen polarisierten Gläsern reduzieren die Clips Blendungen durch Straßen, Wasser und andere reflektierende Oberflächen und bieten gleichzeitig 100 %igen UVA-/UVB-Schutz. Die Clips wurden für den Einsatz bei hellem Sonnenlicht auf dem Weg zur Arbeit sowie für den täglichen Gebrauch im Freien entwickelt und sind sowohl in den Ausführungen "Frame A" als auch "Frame B" erhältlich.

Even G2 Chain: Ein praktisches Accessoire für den Alltag

Die Even G2 Chain bietet eine praktische Möglichkeit, die Brille griffbereit zu halten, wenn sie nicht getragen wird insbesondere für Nutzer, die sie im Laufe des Tages regelmäßig auf- und absetzen. Die aus Edelstahl gefertigte Chain mit sandgestrahlter Gunmetal-Oberfläche ergänzt das schlichte Design der Even G2 und ermöglicht es, die Brille zwischen den Einsätzen bequem um den Hals zu tragen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle "Even G2 Brown 2", "Polarized Sun Clips" und "Even G2 Chain" sind ab heute weltweit unter www.evenrealities.com erhältlich.

Die Preise in den USA sind wie folgt:

Even G2 Brown 2: 649 USD

649 USD Even G2 Clip (polarisiert): 149 USD

149 USD Even G2 Chain: 79 USD

Informationen zu den internationalen Preisen und zur regionalen Verfügbarkeit finden Sie auf der Website von Even Realities.

Über Even Realities

Even Realities ist ein in Shenzhen ansässiges Technologieunternehmen, das KI-gestützte Smart-Brillen entwickelt. Sein Flaggschiffprodukt, die Even G2, basiert auf einer einfachen Überzeugung: Die beste Technologie fordert Ihre Aufmerksamkeit nicht ein sie verdient sie sich. Der Ansatz von Even im Bereich der KI stellt den Menschen und den Datenschutz in den Mittelpunkt und ist auf die Welt von heute zugeschnitten, nicht auf die, die uns für morgen versprochen wird.

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