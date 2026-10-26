Los Angeles - Der US-Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Walter Koenig ist tot. Er starb in der Nacht zum Montag im Alter von 90 Jahren in seinem Haus im Stadtteil North Hollywood der kalifornischen Metropole Los Angeles, wie seine Agentur am Montag bekanntgab.
Koenig wurde 1936 in Chicago als Sohn russischsprachiger jüdischer Einwanderer geboren. Nach seinem Psychologiestudium an der University of California, Los Angeles (UCLA) absolvierte er eine Schauspielausbildung. Bekannt wurde er ab 1967 durch seine Rolle als Pavel Chekov in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise".
Nach anfänglichen beruflichen Schwierigkeiten kehrte Koenig durch weitere Star-Trek-Filme zum Erfolg zurück. Außerdem spielte er in der Science-Fiction TV-Serie "Babylon 5" und wirkte an verschiedenen Fanprojekten mit. Im September 2012 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.
Koenig wurde 1936 in Chicago als Sohn russischsprachiger jüdischer Einwanderer geboren. Nach seinem Psychologiestudium an der University of California, Los Angeles (UCLA) absolvierte er eine Schauspielausbildung. Bekannt wurde er ab 1967 durch seine Rolle als Pavel Chekov in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise".
Nach anfänglichen beruflichen Schwierigkeiten kehrte Koenig durch weitere Star-Trek-Filme zum Erfolg zurück. Außerdem spielte er in der Science-Fiction TV-Serie "Babylon 5" und wirkte an verschiedenen Fanprojekten mit. Im September 2012 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.
© 2026 dts Nachrichtenagentur