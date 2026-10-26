EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.10.2026 / 18:29 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 37.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 129.200 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 19.10.2026 2.510 0,00% 99,8765 250.690 AQEU 19.10.2026 6.496 0,00% 99,8134 648.388 CEUX 19.10.2026 2.056 0,00% 99,8456 205.283 TQEX 19.10.2026 15.638 0,01% 99,8404 1.561.305 XETA 20.10.2026 2.752 0,00% 100,5045 276.588 AQEU 20.10.2026 7.465 0,01% 100,4602 749.935 CEUX 20.10.2026 2.355 0,00% 100,5361 236.763 TQEX 20.10.2026 14.128 0,01% 100,4520 1.419.186 XETA 21.10.2026 1.648 0,00% 100,7965 166.113 AQEU 21.10.2026 5.070 0,00% 100,8319 511.218 CEUX 21.10.2026 2.361 0,00% 100,8278 238.054 TQEX 21.10.2026 16.321 0,01% 100,8450 1.645.891 XETA 22.10.2026 2.238 0,00% 101,8607 227.964 AQEU 22.10.2026 6.032 0,00% 101,8363 614.277 CEUX 22.10.2026 1.806 0,00% 101,8212 183.889 TQEX 22.10.2026 15.324 0,01% 101,7910 1.559.845 XETA 23.10.2026 2.380 0,00% 102,0869 242.967 AQEU 23.10.2026 5.880 0,00% 101,9972 599.744 CEUX 23.10.2026 1.904 0,00% 101,9758 194.162 TQEX 23.10.2026 14.836 0,01% 102,0054 1.513.352 XETA Total 129.200 0,09% 100,9723 13.045.616

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 23. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.784.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 26. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand