Berlin/Florenz (ots) -Internationale Branding-Plattform würdigt Neo Energy als neuen Ansatz im EnergiemarktDie PLAN-B NET ZERO AG ist bei den CHARGE Awards Europe 2026 als "World's Best Challenger Brand" ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am 19. Oktober 2026 im Rahmen der CHARGE Energy Brand Conference in Florenz statt. Mit dem Preis würdigt CHARGE das Neo-Energy-Konzept (https://planbnetzero.com/post/plan-b-net-zero-ist-worlds-best-challenger-brand-2026) von PLAN-B, das Energie von einem austauschbaren Versorgungsprodukt zu einem digitalen, intuitiv nutzbaren Energiesystem als neue Kategorie weiterentwickelt.CHARGE ist eine internationale Plattform für Kommunikation, Strategie, Innovation, Nachhaltigkeit und Markenführung in der Energiebranche. Die CHARGE Awards bewerten Energiemarken in einem Verfahren, das auf wissenschaftlicher Forschung und professioneller Branding-Expertise beruht. Die Kategorie "World's Best Challenger Brand" zeichnet Unternehmen aus, die die nachhaltige Energiewende mit innovativen Ansätzen vorantreiben und spürbare Wirkung erzielen. Sie unterstreicht, wie wichtig Markenführung ist, um den Wert neuer Energielösungen verständlich zu machen.Neo Energy: Energie als System, das mitdenktPLAN-B NET ZERO wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und versteht sich als Pionier der Kategorie Neo Energy. Inspiriert von Neo Banking verbindet das Unternehmen Strom aus 100 % erneuerbaren Quellen mit digitaler Intelligenz, Services und Community. Kund:innen erhalten ok-power-plus-zertifizierten Strom zu fairen Festpreisen und steuern ihre Energie einfach in der PLAN-B Neo App. Mit dem Neo Wallet zahlen Kund:innen flexibel per Prepaid, Kreditkarte, Apple Pay oder Klarna, ganz ohne klassische Jahresabrechnung. Zählerstände, Abschläge und Rechnungen verwalten sie per Self-Service, der KI-Assistent Neo beantwortet Fragen rund um die Uhr, und bei Bedarf ruft ein echtes Teammitglied zurück. Wer Teil der Community ist, wird zusätzlich mit kWh-Bonus und Power Units belohnt und kann aktiv sparen. Und das ist erst der Anfang. Weitere Features sind in der Planung."Strom braucht jeder, jeden Tag. Begeistert hat er bisher trotzdem kaum jemanden", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG. "Mit Neo Energy ändern wir das: Wir machen aus etwas, das ohnehin jeder braucht, ein Erlebnis, das Spaß macht und so selbstverständlich funktioniert wie die besten Apps unseres Alltags. Erneuerbarer Strom ist dabei die Basis, nicht das Verkaufsargument. Die Energiewende treiben wir damit ganz spielerisch voran. Dass CHARGE diesen Weg als Challenger-Haltung würdigt, freut uns und unser ganzes Team sehr."PLAN-B dankt dem Team von CHARGE um Fridrik Larsen für die Auszeichnung und zwei Konferenztage, die den Austausch zwischen Energiemarken aus ganz Europa in den Mittelpunkt gestellt haben.Über PLAN-B NET ZERODie PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Gründung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Kunden- und Nutzerbasis von rund 115.000 (Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.Mehr unter planbnetzero.com.Über CHARGECHARGE - Powering Energy Brands mit Sitz in Reykjavík ist eine internationale Plattform für Kommunikation, Strategie, Innovation, Nachhaltigkeit und Markenführung in der Energiebranche. Mit Konferenzen und den CHARGE Awards bringt CHARGE Energiemarken aus aller Welt zusammen.Mehr unter https://charge.events/Pressekontakt:Julia Schnitgerpresse@planbnetzero.comwww.planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6378302