NASA und USGS werden Daten der EarthDaily Constellation mit Landsat-Beobachtungen vergleichen und untersuchen, inwieweit sie KI-fähige Produkte sowie künftige hybride staatlich-kommerzielle Missionsarchitekturen unterstützen können

MAPLE GROVE, Minnesota, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily hat heute bekanntgegeben, einen NASA-Auftrag im Wert von 3 Mio. USD erhalten zu haben. Im Rahmen des Auftrags stellt das Unternehmen Daten der EarthDaily Constellation sowie technische Unterstützung bereit, damit die NASA und der U.S. Geological Survey (USGS) neue Ansätze zur Integration kommerzieller Kapazitäten in staatliche Programme zur Erdbeobachtung bewerten können.

Der Auftrag unterstützt die Initiative zur stärkeren Einbindung kommerzieller Lösungen im Rahmen von Sustainable Land Imaging (SLI). Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Vorhaben von NASA und USGS, das untersucht, wie kommerzielle Erdbeobachtungsdaten staatliche Systeme ergänzen können, ohne die wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen und die Kontinuität der Landsat-Datenreihe zu beeinträchtigen.

Im Rahmen des Vertrags werden NASA und USGS die Daten der EarthDaily Constellation anhand der Standards und Anforderungen von Landsat bewerten. Dazu gehören die Datenqualität, Kalibrierung und Stabilität, die radiometrischen und geometrischen Leistungsmerkmale, die Harmonisierung mit bestehenden Datenreihen sowie die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck. Darüber hinaus wird untersucht, wie kommerzielle Erdbeobachtungen die Entwicklung KI-fähiger Erdbeobachtungsprodukte unterstützen können, die für moderne Datenverarbeitungs- und Machine-Learning-Prozesse ausgelegt sind.

"Landsat hat eine außergewöhnliche wissenschaftliche Datenreihe geschaffen, die dokumentiert, wie sich unser Planet verändert. Sie beruht auf jahrzehntelangen, konsistenten und verlässlichen Messungen", so Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily. "EarthDaily wurde auf derselben grundlegenden Überzeugung aufgebaut: Um Veränderungen zu verstehen, braucht man zunächst Messdaten, denen man vertrauen und die man über längere Zeiträume miteinander vergleichen kann. Da Erdbeobachtungsdaten zunehmend als Grundlage für KI-Anwendungen dienen, gewinnt diese Konsistenz noch mehr an Bedeutung. Diese Arbeit bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit NASA und USGS zu zeigen, wie kommerzielle Erdbeobachtungsdaten in wissenschaftlicher Qualität, die für KI-Anwendungen aufbereitet sind, die Landsat-Datenreihe ergänzen und dazu beitragen können, verlässliche Messungen auch künftig sicherzustellen."

Die EarthDaily Constellation wurde gezielt dafür entwickelt, Veränderungen über längere Zeiträume hinweg konsistent zu erfassen. Acht der insgesamt zehn Satelliten befinden sich inzwischen im Orbit. Gemeinsam erfassen sie alle zwei Tage 100 % der Landfläche der Erde. Im Vollbetrieb wird die Konstellation täglich rund 92 % der Landfläche der Erde abbilden; die Antarktis ist davon ausgenommen. Die sonnensynchrone Umlaufbahn ermöglicht konsistente Aufnahmen am Morgen. Die Überflugzeiten am Äquator liegen dabei bei etwa 10:30 Uhr Ortszeit. Mit einer Schwadbreite von 240 km lässt sich zudem eine systematische Abdeckung großer Gebiete erreichen. Die aufeinander abgestimmten Bildgebungssysteme erfassen Daten in 22 Spektralbändern, die den sichtbaren Bereich, das nahe Infrarot, das kurzwellige Infrarot und den thermischen Infrarotbereich abdecken. Dabei kommen jeweils auf den entsprechenden Spektralbereich abgestimmte Sensortechnologien zum Einsatz. Die native räumliche Auflösung beträgt 5 m im sichtbaren und nahinfraroten Bereich, 95 m im kurzwelligen Infrarot und 120 m im thermischen Infrarot. Eine nachträgliche Schärfung, durch die zusätzliche Details lediglich vorgetäuscht würden, erfolgt nicht. Spezielle Spektralbänder für Wasserdampf und Zirruswolken unterstützen die atmosphärische Korrektur und die Erkennung von Wolken. Zusammengenommen ermöglichen diese Designmerkmale wissenschaftlich hochwertige, analysefertige Beobachtungsdaten, die sich von einer Aufnahme zur nächsten direkt miteinander vergleichen lassen.

Im Rahmen der Evaluierung wird untersucht, wie diese Kapazitäten die Landsat-Datenreihe ergänzen könnten, indem sie häufigere Beobachtungen ermöglichen. Davon könnten insbesondere Nutzer profitieren, die zwischen einzelnen Aufnahmezeitpunkten auf konsistente Messungen von Veränderungen angewiesen sind.

Diese verlässliche Messgrundlage ist auch für KI-Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Die Arbeiten stehen im Einklang mit den umfassenderen Bestrebungen der NASA, den Einsatz von Superintelligenz in der wissenschaftlichen Forschung und bei der Analyse komplexer Datensätze auszuweiten. Die konsistent kalibrierten und standardisierten Beobachtungsdaten von EarthDaily bieten Modellen eine stabile Grundlage, um relevante Veränderungen zu erkennen. Dazu zählen sowohl Erdbeobachtungs-Grundlagenmodelle, die anhand jahrzehntelanger Landsat-Bilddaten trainiert wurden, als auch Anwendungen zur Reanalyse und Prognose. Daten, die sich mit dem Landsat-Archiv harmonisieren lassen, könnten bestehende Datenreihen durch häufigere Messungen ergänzen und zeitlich fortführen. EarthDaily wird gemeinsam mit NASA und USGS Versuche durchführen, die unter anderem die Bewertung von Daten, die Demonstration von Arbeitsabläufen, die Evaluierung und Validierung von Produkten, standardisierte Datenstrukturen und die Charakterisierung von Unsicherheiten umfassen. Darüber hinaus werden die Daten von EarthDaily zusammen mit Landsat und anderen Referenzmissionen sowie innerhalb der Verarbeitungsabläufe für die Analysis Ready Data des USGS und für die Harmonized Landsat and Sentinel-2-Daten der NASA getestet.

Die Evaluierung soll klären, ob die Daten von EarthDaily die Anforderungen an Oberflächenreflexion und Oberflächentemperatur erfüllen, die für Landsat-Daten gelten. Untersucht werden außerdem die Kompatibilität mit langfristigen Landbeobachtungsdatenreihen sowie das Potenzial kommerzieller Erdbeobachtungen, in Kombination mit staatlichen Erdbeobachtungssystemen häufigere Wiederholungsaufnahmen und eine höhere räumliche Auflösung zu ermöglichen.

Während der gesamten Evaluierung werden die Wissenschaftler und technischen Teams von EarthDaily regelmäßig mit den wissenschaftlichen Fachleuten und Programmverantwortlichen von NASA und USGS zusammenarbeiten. In technischen Abstimmungen werden unter anderem Datenqualität, Kreuzkalibrierung, Algorithmen, Produktspezifikationen, Verarbeitungsabläufe und Datenintegration behandelt. Die Ergebnisse werden im Verlauf der Arbeiten gemeinsam geprüft und dazu genutzt, Produkte und Dokumentationen weiterzuentwickeln. Die Arbeiten sollen dazu beitragen, die Anforderungen zu bestimmen und zu präzisieren, die kommerzielle Technologien und daraus abgeleitete Datenprodukte erfüllen müssen, um mit dem Landsat-Archiv harmonisiert werden zu können.

Der Nachweis, dass die Daten von EarthDaily die an den Leistungsanforderungen von Landsat ausgerichteten Schwellenwerte erfüllen und einen ausreichenden Mehrwert bieten, ist ein erster Schritt hin zu hybriden Missionsarchitekturen, die staatliche und kommerzielle Ressourcen miteinander verbinden.

EarthDaily setzt sich dafür ein, gemeinsam mit NASA und USGS Ansätze zu entwickeln, die den besonderen Wert von Landsat bewahren: eine seit mehr als 50 Jahren kontinuierlich aufgebaute Datenreihe, die Nutzern weltweit frei und offen zur Verfügung steht.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein global tätiges Unternehmen für Erdbeobachtung. Es stellt wissenschaftlich hochwertige, KI-fähige Daten und Analyseleistungen für die großflächige Überwachung und die Erkennung von Veränderungen bereit. Das integrierte Erdbeobachtungssystem des Unternehmens vereint die speziell entwickelte EarthDaily Constellation mit fortschrittlicher Datenverarbeitung, KI-Grundlagenmodellen und fachspezifischen Analyseverfahren. So werden großflächige Umweltbeobachtungen in entscheidungsrelevante Erkenntnisse umgewandelt.

Die Technologie von EarthDaily wurde entwickelt, um konsistente, wissenschaftlich kalibrierte Messdaten in großem Umfang bereitzustellen. Sie unterstützt Behörden und Unternehmen dabei, Veränderungen zu erkennen und zu verstehen, sich wandelnde Risiken zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Lösungen des Unternehmens kommen in wichtigen Anwendungsbereichen zum Einsatz, darunter Landwirtschaft, Versicherungswirtschaft, Bergbau, Forstwirtschaft, Umweltüberwachung, Verteidigung und nationale Sicherheit.

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