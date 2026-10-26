Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Handelswoche mit einem klaren Plus eröffnet. Der Schweizer Leitindex kletterte auch wieder klar über die Marke von 14'500. Insgesamt verlief der Handel aber eher in ruhigen Bahnen, war im Markt zu hören. So schwankte der SMI den ganzen Tag hindurch nur in einem vergleichsweise schmalen Band. Positive Impulse von Unternehmensseite fehlten am Montag grösstenteils noch. Erst im Wochenverlauf könnten dann die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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