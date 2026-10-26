Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart von ihren Verlusten vom Freitag erholt. Als Stütze galt, dass die weiterhin sehr hohen Ölpreise am Montag etwas zurückgekommen waren. Zudem entspannte sich die Lage am französischen Anleihemarkt, nachdem die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit Frankreichs unerwartet bestätigt hatte. Ausserdem nährte der deutsche Ifo-Index Konjunkturhoffnung. Der EuroStoxx 50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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