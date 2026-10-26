Mit der Veröffentlichung des Börsenprospekts rückt der erwartete Börsengang von Anthropic näher. Der KI-Anbieter weist darin ein hohes Wachstum, aber auch hohe Verluste aus. Auf 90 Seiten breitet das Unternehmen Risikofaktoren aus. Schon länger erwarten Branchenbeobachter:innen einen Börsengang von KI-Anbieter Anthropic für den Herbst 2026. Jetzt macht die Veröffentlichung des Börsenprospekts den baldigen Start an der US-Technologiebörse Nasdaq offiziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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