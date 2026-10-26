New York - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.362 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.677 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.273 Punkten 1,1 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1175 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8949 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.012 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,43 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 115,40 US-Dollar, das waren 135 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.677 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.273 Punkten 1,1 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1175 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8949 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.012 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,43 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 115,40 US-Dollar, das waren 135 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur