Johnson & Johnson (JNJ): Bleiben die Bullen am Ball?

Kritische Unterstützungszone beim Pharma-Riesen!

Rückblick

Nach einer starken Aufwärtsbewegung im Sommer sehen wir bei JNJ eine Korrekturphase. Nach dem Rücksetzer hat sich der Kurs stabilisiert und konnte die EMA's 20 / 50 mit einer bullischen Kerze zurückerobern.

Johnson & Johnson-Aktie: Chart vom 26.10.2026, Kürzel: JNJ, Kurs: 265.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Auf die stark bullische Breakout-Kerze folgte ein Pullback, welcher uns eine neue Einstiegschance ermöglichen könnte. Wenn wir im Bereich von 263 USD einen Bounce bekommen, wäre dies ideal. Danach wäre der Weg in Richtung der Höchststände frei.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die genannte Unterstützungszone im Bereich von rund 263 USD per Tagesschlusskurs unterschritten werden, trübt sich das kurz- bis mittelfristige Bild ein. Ein Bruch dieser Marke würde den Weg für einen Abverkauf in Richtung der vorherigen Zwischentiefs (Bereich um 248 USD oder tiefer) freigeben.

Meinung

J&J legte starke Quartalszahlen vor, die beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS von 2,59 USD) die Analystenschätzungen übertrafen. Der Konzernumsatz wuchs im Jahresvergleich um rund 5,9 % auf ca. 25,4 Milliarden USD. Zudem hob das Management die Gesamtjahresprognose für den Umsatz und den bereinigten Gewinn an. Während der Bereich Innovative Medicine (Pharma) stark wächst und als verlässlicher Motor dient, zeigte sich die MedTech-Sparte (Medizintechnik) mit einem etwas gedämpfteren Wachstum von rund 2,5 % in Q3 leicht unter den optimistischen Markterwartungen. Der Fokus liegt nun auf der Chartmarke von rund 263 USD.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 635.07 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.12 Mrd. USD

Meine Meinung zu Johnson & Johnson ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.10.2026

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