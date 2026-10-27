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WKN: 853260 | ISIN: US4781601046 | Ticker-Symbol: JNJ
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26.10.26 | 21:48
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ratgeberGELD.at
27.10.2026 00:09 Uhr
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Johnson & Johnson (JNJ): Bleiben die Bullen am Ball?

Kritische Unterstützungszone beim Pharma-Riesen!

Rückblick

Nach einer starken Aufwärtsbewegung im Sommer sehen wir bei JNJ eine Korrekturphase. Nach dem Rücksetzer hat sich der Kurs stabilisiert und konnte die EMA's 20 / 50 mit einer bullischen Kerze zurückerobern.

Johnson & Johnson-Aktie: Chart vom 26.10.2026, Kürzel: JNJ, Kurs: 265.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Auf die stark bullische Breakout-Kerze folgte ein Pullback, welcher uns eine neue Einstiegschance ermöglichen könnte. Wenn wir im Bereich von 263 USD einen Bounce bekommen, wäre dies ideal. Danach wäre der Weg in Richtung der Höchststände frei.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die genannte Unterstützungszone im Bereich von rund 263 USD per Tagesschlusskurs unterschritten werden, trübt sich das kurz- bis mittelfristige Bild ein. Ein Bruch dieser Marke würde den Weg für einen Abverkauf in Richtung der vorherigen Zwischentiefs (Bereich um 248 USD oder tiefer) freigeben.

Meinung

J&J legte starke Quartalszahlen vor, die beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS von 2,59 USD) die Analystenschätzungen übertrafen. Der Konzernumsatz wuchs im Jahresvergleich um rund 5,9 % auf ca. 25,4 Milliarden USD. Zudem hob das Management die Gesamtjahresprognose für den Umsatz und den bereinigten Gewinn an. Während der Bereich Innovative Medicine (Pharma) stark wächst und als verlässlicher Motor dient, zeigte sich die MedTech-Sparte (Medizintechnik) mit einem etwas gedämpfteren Wachstum von rund 2,5 % in Q3 leicht unter den optimistischen Markterwartungen. Der Fokus liegt nun auf der Chartmarke von rund 263 USD.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 635.07 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.12 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Johnson & Johnson ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in JNJ hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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