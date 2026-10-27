TEL AVIV (dpa-AFX) - Die heutige Parlamentswahl in Israel betrachten viele Menschen im Land als eine Abstimmung über die politische und gesellschaftliche Ausrichtung ihres Landes. In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv berichten Einwohner, dass sie fürchten, ein erneuter Sieg des Regierungslagers um Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu könnte das Ende Israels als liberale Demokratie bedeuten. Bei einem Massenprotest am Wochenende gingen Zehntausende gegen Netanjahus Koalition auf die Straße.

Zwischen dem rechtsreligiösen Regierungslager und dem liberaleren Oppositionslager deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Zwischen 6.00 und 21.00 Uhr MEZ sollen die meisten Wahllokale in Israel geöffnet sein. Rund 7,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der Knesset zu bestimmen.

Es ist die erste Wahl nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 in Israel. Der Terrorüberfall war der Auslöser für den verheerenden Gaza-Krieg mit Zehntausenden Toten. Das harte militärische Vorgehen im Gazastreifen hat Israel international isoliert.

Ein von der Regierung vorangetriebener - und äußerst umstrittener - Umbau der Justiz sowie der Streit über die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe haben die israelische Gesellschaft tief gespalten./DP/zb